退軍直言 搞好兩岸關係最重要

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中國時報
／台北報導

一位軍方退役人士說，他曾當面和蔡英文總統提出建言，台灣現在最重要的是搞好兩岸關係，全世界都要和大陸往來發展經濟，只有我們，和大陸隔這麼近，就在旁邊卻不願往來，政府做法實在令人失望；他說現在談統獨都做不到，都是假的，也不是時機，和大陸往來，不是代表要走向統或獨，只是先把經濟搞好。

習近平昨表示，大陸不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動。

退役軍方人士說，台獨一定會引起戰爭，現在也獨不了，談獨又不能增加邦交國，對經濟也沒幫助，只是為了自己利益，傷害台灣。負責任的政府，應找能和大陸和平相處的方式，至於未來是獨是統，也都得談好。

這位人士說，在軍事上，台灣買多少武器都沒用，已打不過大陸，只是打得長或短問題，美國現在更不敢和大陸打，建軍是象徵，是維持政治層面意義。

另一位軍方退役人士則認為，大陸不會想和台灣動武，那是最下策，對大陸言，買台灣比打台灣的代價少多了；他說，大陸可以先買金馬，做法是對金馬好，通水通電，什麼都通，最後金馬公投，做一個選擇。

此外，他認為，不管是那個政黨執政，兩岸關係是好或壞，大陸機艦遠海長訓是針對境外勢力，所以會持續做，不會停下來。

(中國時報)

承認分治事實 先訂和平協定 陸不惜武統 習任內一定解決

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