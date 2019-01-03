陸不惜武統 習任內一定解決

2019年01月03日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸國家主席習近平2日發表《告台灣同胞書》40周年談話，外媒熱烈討論，眾口一致兩岸統一不可避免，美國《紐約時報》、英國《每日電訊報》和《衛報》更在標題強調，如有必要大陸不惜訴諸武力。

英國BBC報導，習近平一席話，反映大陸統一台灣決心日趨堅決。《衛報》稱，習近平雖承諾「和平統一」，但也警告「大陸不會放棄使用武力」。路透標題則是「習近平稱獨立將帶來台灣禍害」。

《紐約時報》發表「統一是目標，武力是選項」文章說，習近平警告台灣，統一必須是台灣未來談判的終極目標，主張獨立可能面臨武力；在一國兩制下，大陸將尊重台灣人的宗教自由、合法權益。

美國CNN以「台獨是死路」為題，呼籲台灣拒絕獨立、擁抱和平統一；也著墨一國兩制原則就是仿效1997年香港回歸，維持大陸統治下的有限民主和經濟體系，「以維護台灣現實，維護台灣同胞利益。」

外媒報導，習近平建議兩岸就實踐統一進行廣泛深入的民主協商，分析這是習近平最明確表明希望在他任內解決兩岸70年的爭議。新加坡《海峽時報》標題點出兩岸「將會」以及「一定」統一。

日本《讀賣新聞》指出，習近平強調台灣問題是「中國內政」，會積極勸阻美國政府加強與台灣關係。

(中國時報)