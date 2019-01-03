兩岸關係愈走愈硬 2020年前難突破

兩岸關係愈走愈硬 2020年前難突破（達志影像／shutterstock提供）

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中國時報
習近平出席《告台灣同胞書》40周年會

蔡英文一連兩天親上火線，為九合一選後的兩岸政策定調，無論是因應地方首長熱絡的兩岸交流舉動，還是反駁習近平的談話，蔡的態度和立場一次比一次強硬，也讓兩岸關係愈走愈遠，可以預期2020之前已難再有進展。

廣邀兩岸各黨派、各界代表 民主協商 習近平提 和統方案

民進黨在九合一大選遭到空前挫敗，原本外界預期民眾用選票表達立場，地方首長熱衷於兩岸往來氛圍下，蔡英文的兩岸政策可能鬆動，讓兩岸發展一度露出曙光。

不過蔡英文在新年談話對兩岸往來提出「四個必須」、「三道防護網」，明白表示兩岸之間必須是「政府或政府所授權的公權力機構坐下來談」，與媒體茶敘時更進一步強調「兩岸政策是中央職權」，擺明了是要藍白地方首長不要跨過中央與對岸互動太熱絡，以免越俎代庖。

蔡昨天對習近平的談話回應更是空前強硬，不僅強調「我們始終未接受九二共識」，直接否決過去大陸要求回到的「九二共識基礎」，更進一步宣示在所訂的原則下，沒有任何人、任何團體有權力代表台灣人民去進行政治協商，明白告訴對岸「兩岸政策只有我說了才算」。

至於大陸方面，從習近平的談話多次提「統一」、「一國兩制」也可看出，隨著兩岸互信日趨薄弱，對台灣的態度也比過去更為強硬。

兩岸關係愈來愈冷，愈走愈硬，尤其2020年即將到來的總統大選，為爭取黨內認同以利提名連任，蔡英文的兩岸路線正朝民進黨基本盤的深綠族群靠攏，短期內很難再回頭修正，加上兩岸互動管道愈來愈少，雙方理念差距擴大，兩岸關係在總統大選之前，很難再期待會有任何的突破。

(中國時報)

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