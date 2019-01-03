藍委認兩岸應聯合又競爭 綠委籲陸敞開心胸續交流

2019年01月03日 04:10 中國時報 楊孟立 、 楊佳穎 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

國民黨人士表示，對中國國民黨而言，兩岸之間，應該是在一中各表的九二共識之下「既聯合又競爭」，在此前提下，只要兩岸人民有共識，統一也未嘗不是全體中國人幸福的選擇。

習近平昨特別提到「中國人不打中國人」與一國兩制，國民黨人士說，中國人不打中國人是針對台獨主張，因為台獨主張不承認自己是中國人，甚至連血緣來自於中國大陸都不承認，因此，中國大陸對於台獨是絕對不會放棄武力的。

兩岸之間的聯合，國民黨人士表示，就是集合所有的力量，共同為兩岸所有同胞，謀求最大的福祉，讓所有中國人都能過上更好生活。所謂競爭，就是在各自政治體制下，各自為造福人民而努力，以制度發展的結果，讓兩岸人民評判，競爭出中國未來發展道路。

國民黨團總召江啟臣昨就習近平談話指出，可看出兩岸在2019年除了城市交流進展外，在中央政府可能出現的進展和交集應該不多，兩岸應該都處於相對保守的狀態。

民進黨團幹事長李俊俋表示，習近平應該更理解台灣多數民意對於民主制度的堅持，應該尊重2300萬台灣人民對台灣前途的選擇，而不是武力恫嚇台灣人民就範。

民進黨立委賴瑞隆指出，台灣是自由民主國家，當大陸經濟愈來愈好，更加自由民主化，台灣與大陸互動自然會愈來愈好，所有未來互動取決於兩岸發展。習近平昨談話還是維持一貫基調，期盼中國大陸能敞開心胸，持續兩岸交流溝通，不要有黨派之分，對兩岸長遠發展才是好事。

(中國時報)