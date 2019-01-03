兩岸關係 新分水嶺 台不應再築高牆

2019年01月03日 04:10 中國時報 楊家鑫

新聞透視大陸國家主席習近平昨在《告台灣同胞書》40周年紀念大會上提出「習五條」，暢談和平統ㄧ，邀請台灣政黨、各界代表共商「兩制」。猶如40年前開啟和平統ㄧ新階段，習的談話同樣象徵兩岸關係的新分水嶺，正式宣告啟動兩岸政治談判進程，對兩岸關係未來發展影響巨大。同時，習近平強調，兩岸是「平等協商、共議統一」，顯見其誠意。台灣是否應趁機提出對自身有利的條件，而非建起高牆，視而不見，坐待時機流失，值得執政當局三思。

「應通盡通」加強融合

習近平提出要「深化兩岸融合發展」，積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場。兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通。同時要「維護和平統一前景」，他說，「台獨」是絕路。絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

可見習近平將「兩手策略」發揮到極致，在經濟上將加強融合發展，政治上對台獨的施壓力道也「前所未有」之強。可想見，未來台商在大陸發展，表態反對台獨將是常態。

不同40年前《告台灣同胞書》除了訴求台灣人民，也期待台灣當局，此次習近平完全只訴求台灣人民，展現對兩岸關係握有主動權、主導權的意志。對於不願「相向而行」的民進黨政府，直接畫下紅線。

面對被「汙名化」為「大陸吞併台灣」的「ㄧ國兩制」，習近平也強調，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，「台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。」

發展前提下 保障台權益

同時，他在演說中強調兩岸同胞是骨肉天親，「中國人要幫中國人」。在兩岸實力逆轉的今日，習依舊願意說出「和平統一，是平等協商、共議統一」，顯見其誠意。台灣是否應趁機提出對自身有利的條件，而非建起高牆，視而不見，坐待時機流失，值得執政當局三思。

高雄市長韓國瑜也曾強調自己「熱愛中華」，同文同種的兩岸本不該相互牽制。《中華民國憲法》本就存在「ㄧ中」架構，「台灣人也是中國人」既符合憲法、也符合《兩岸條例》。有此政治基礎，「人進貨出」便可暢通無阻，兩岸將互利共榮。

(中國時報)