重視台灣 習最後一刻還在改稿

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中國時報
／北京報導

《告台灣同胞書》發表40年紀念大會昨日在北京舉行，從主席台上的大陸黨和國家領導人，可以一窺大陸對台工作領導小組成員，再從習近平的講稿未裝訂，其他領導人沒拿到講稿可以看出，習非常重視內容，可能到最後一刻仍在修改。

除習近平外，在主席台上尚有大陸全國政協主席汪洋，大陸全國人大委員長栗戰書、中辦主任丁薛祥、大陸國務院副總理劉鶴、中共外事委員會辦公室主任楊潔篪、中共中央軍委副主席許其亮、中宣部部長黃坤明、大陸全國人大副委員長王晨。

栗戰書與王晨不會是領導小組成員，他們兩人出席，主要是《告台灣同胞書》當年由人大常委會發出，所以由栗戰書，王晨致詞。作為對台二把手，汪洋是領導小組副組長。劉鶴在主席台上，但主管商務的國務院副總理胡春華並未與會，這可以解讀為，以往商務部長或經貿副總理必為領導小組成員，但劉鶴極可能是以財經委辦公室主任身分進入領導小組，他是財經大總管，所以陸美談判也由他主抓，成為對台經貿交流的主要決策者。

習近平去年7月見國民黨前主席連戰時，楊潔篪作陪，代表他有涉入對台事務，也是領導小組成員。至於中辦主任丁薛祥出席會議，有兩種可能。一是丁薛祥已正式以中辦主任身分進入了習近平對台工作領導小組；另一種可能是，他對紀念大會負有統籌協調之責，因而與會。

在講稿部分，舉凡王晨與國台辦主任劉結一致詞時，主席台上的領導人，都有裝訂成本的講稿翻閱，只有習講話時，其他人不但沒參考講稿，習自己的講稿，只是一張張未裝訂的A4大小的紙。先前北京消息指出，原本習近平是不打算發言的，考量九合一選舉與諸多因素後，決定藉此發表對台重要講話，時間匆忙，加上習非常看重此講話，導致講稿可能拖到最後一刻才定稿。

(中國時報)

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