複合式台版一國兩制 領導人自己選

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中國時報
／台北報導

對於大陸國家主席習近平提出摸索台灣版兩制，中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津認為，可以用「複合式一國兩制台灣模式」，認為兩岸統一後制度安排可類似「中央與準中央關係」；台灣享有「分權性自治權」，而非港澳的「授權性自治權」，該構想有兩項特點：一是台灣具有一定程度對等地位，二是仍能體現「一個中國」原則，且台灣領導人自選產生，無須經中央政府任命。

王英津指出，該模式並非像港澳模式，而是顧及現實，承認或認可台灣目前掌握的權力，2300萬人民固有的本源性權力，再透過協商，台灣向中央政府交還一部分體現國家統一的主權行使權（如外交權等），其餘「剩餘權力」予以保留。

王英津認為此構想有兩大優勢，一是台灣享有一定程度對等地位，中央政府與台灣的關係，不是一般意義上的中央與地方關係，是帶有聯邦政府與聯邦成員單位關係的性質，模糊處理兩岸關係定位紛爭；二是仍能體現「一個中國」原則：世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國的一部分。因此，王英津認為，此種台灣模式與與港澳模式不同，例如台灣基本法由台灣居民自己制定；全國人大常委會對台灣基本法沒有解釋、監督權；台灣領導人無須經過中央政府任命，僅由自選產生即生效，領導人不必每年到北京述職等。

不過，這樣的台灣模式仍有許多問題待討論，王英津列舉，未來中央和台灣地區產生衝突時解決機制為何？是否借鑑聯邦主義相關做法，把衝突訴諸第三方？另外，台灣民意如何在中央政權體現，是設立專門代表團，還是在全國人大中實施「兩院制」？有待兩岸協商。

(中國時報)

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