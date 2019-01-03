兩岸就兩制展開對話 路在腳下

2015年11月7日，「馬習會」在新加坡舉行，前總統馬英九（左前）與大陸國家主席習近平（右前）會談。（本報資料照片）

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中國時報
／北京報導

大陸國家主席習近平2日在《告台灣同胞書》40周年紀念大會上發表講話，倡議在一中原則的基礎上，兩岸各政黨、各界人士共同協商探索「兩制」台灣方案。對此，大陸涉台學者李振廣表示，兩岸就「兩制」展開對話需要一段醞釀的過程，待兩岸推出協商代表。至於習近平提到「不給台獨留下生存空間」，他認為，未來大陸會用各種方式對台獨施壓，若民進黨政府在台獨言行上持續囂張，大陸會保持高壓態勢，繼續挖台灣的邦交國、艦機頻密繞島巡航。

習近平倡議兩岸可探索「兩制」的台灣方案，接下來大陸是否可能和支持九二共識、一中原則的藍營人士先進行協商？北京聯合大學台研院副院長李振廣表示，習近平期待和台灣的各政黨來協商，並非單指某個政黨，「這要有一段時間讓台灣更多的人來理解、認同並支持，需要醞釀的過程」，最後兩岸推出代表人士，啟動協商程序。

大陸全國台灣研究會常務理事周志懷則說，1979年大陸發表《告台灣同胞書》，誰也沒想到2008年兩岸實現了兩岸三通；1995年江澤民總書記提出，歡迎台灣領導人以適當方式、適當身分到大陸來走走看看，陸方領導人也願意受邀至台灣參訪，當時大家也想不到2015年11月實現了兩岸領導人會面的「馬習會」。

周志懷表示，「所以說，路在腳下，要靠我們兩岸同胞共同探索」，在此基礎上制定的兩制方案，讓台灣和大陸都能接受，最後才能實現和平統一，和平統一最符合兩岸人民的利益。

至於習近平在講話中提到，不給台獨留下生存空間，李振廣認為，若民進黨政府在台獨言行上持續囂張，大陸會保持高壓態勢，但若蔡政府能有所收斂，大陸還是會大力推動兩岸關係和平發展。

(中國時報)

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