習提「新四通」 深化與金、馬融合發展

2018年8月，金門「兩岸通水見證儀式」在田埔水庫舉行，各界見證歷史時刻。通水水源自福建晉江龍湖出發，通過海底管道輸送至金門田埔水庫。（中新社）

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中國時報
／綜合報導

大陸國家主席習近平2日出席《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，並發表重要的對台工作方針。習近平指出，要積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場，並提出未來在經貿、基建設施、能源資源與行業標準上的「新四通」說法，擬以此深化兩岸融合發展。

習近平2日提出對台5大主張。在兩岸經貿方面，習近平指出，兩岸要「應通盡通」，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，從全方面推進兩岸的經貿融合。

並提出可率先實現金、馬與福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。並推動兩岸文化教育、醫療衛生合作，社會保障和公共資源共享，支持兩岸鄰近或條件相當地區基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。

1979年，由全國人大常委會發表的《告台灣同胞書》，內容提出兩岸「三通（通郵、通商、通航）」。此次習近平發表的「習五條」，更進一步充實過去「三通」的內容，藉由深化兩岸經貿往來加深彼此的黏合度，從而達到下一步「和平統一」的終極目標。

值得注意的是，目前ECFA底下的「兩岸服貿協議」因為「兩岸協議監督條例」還未在立院過關，至今仍卡在立院動彈不得。貨貿談判也全面停擺，「兩岸共同市場」能否實現還充滿諸多不確定性。

針對習近平提到大陸可優先與金門馬祖通水、通電、通橋、通氣，金門縣長楊鎮浯昨日表示，「非常樂見！」強調這個談話方向，非常符合金馬人民期待，也有助於兩岸進一步和平交流，金門有條件也願意做兩岸發展的橋梁與先鋒。

連江縣副縣長王忠銘則表示，只要中央的政策允許且對民眾有利，縣府當然樂觀其成，但目前只是對岸單方面提出想法，縣府實在無法有太多回應。

(中國時報)

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