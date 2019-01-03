民進黨應大破大立 要讓人民有感

2019年01月03日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 賴佑維 、 崔慈悌 ／綜合報導 ／綜合報導

前民進黨主席許信良日前受訪指出，民進黨能否善用執政優勢，這是2020年的關鍵；例如減稅，對年輕家庭發放養育津貼、就學貸款免息，如果每個人一年只省幾百元、1或2000元，民眾無感，民進黨若善用執政優勢，半年就很夠了，理由很簡單，現在民進黨知道要大破大立。大立是什麼呢？給人民很大好處，讓他們有感，很感激你。

再爭取15％選票就贏了

桃園市長鄭文燦昨天也表示，九合一選失敗，民進黨要對民意更理解，政府應降低人民的生活負擔，增加庶民經濟的動力，這部分行政部門已經看到了，也希望他們有更深的體會。

許信良接受《上報》訪問時說，民進黨在九合ㄧ敗選，關鍵因素是年金改革、陸客不來、同婚議題及年輕人不支持。年金改革得罪退休公務員，不只是2020年，未來10年都可能是民進黨的死敵，因此戰略上要用執政優勢，而不是「小恩小惠」。

他說，民進黨雖在九合一慘敗，但還是有40％的選票，還沒有崩盤，「在戰略上就爭取15％，就可以贏了」。

現在台灣面臨少子化問題，年輕人養孩子很辛苦，他過去長期主張發給養育津貼，過去跟民進黨關係特別好的年輕一代，協助他們「養育」孩子，給老人津貼多少錢，就給小孩多少錢。

大膽開放 分享大陸成果

至於沒有小孩的年輕人，他說，至少學貸免息，利息當然政府支付，畢業後若沒工作不用還，有工作如果22K也不用還，薪水到基本工資兩倍才開始還學貸。

許信良曾主張大膽西進、大膽開放，他說，大膽西進就是要大膽使用中國大陸的生產條件，當作生產基地。大膽開放就是利用中國大陸已經成長的成果，大膽開放才能分享其成果。

他表示，中國向台灣進口比前一年增加15％，兩岸關係在民進黨執政下是很密切。但陸客不來、不買農產品受害的是小老百姓，影響的選票很大。為了國家利益，他建議，要像安倍一樣主動跟中國改善關係。

鄭文燦籲對民意更理解

鄭文燦也對蔡英文喊話，希望蔡總統站到第一線，能夠貼近民意，總統是全民直選，必須對政策表示意見，要更讓國人、輿論瞭解她的決策，「總統有必要站到第一線，用清楚的論述告訴國人她的立場、主張是什麼。」

對於未來閣揆的首要任務，鄭文燦說，希望能夠「清理戰場」，他補充，並不是放棄原則，而是讓大家了解這些問題能夠被妥善的處理。

(中國時報)