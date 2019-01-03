財部表示 稅收超徵應優先還債

財政部高層指出，財政盈餘應該優先用來還債，或是做為歲計剩餘，但歲計剩餘運用是主計總處權責。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

總統蔡英文於新年談話中，提到要將「超徵稅收」，還稅於民，引起財政官員及學者質疑，直指中央政府公共債務仍有5兆3千億，現在還不是「還稅於民」政策執行的時機；財政部高層也指出，財政盈餘應優先用來還債。

前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲指出，政府「稅收超徵」，僅是表達實際徵稅金額超出年度預算，並不表示國庫有盈餘；年度實際稅收超過實際支出，同時國庫無負債，才能稱為是「財政盈餘」。

新世代金融基金會表示，如要拿公司賺錢，應發紅利來比喻，依據《公司法》第232條，「公司非彌補虧損及依本法規定提出法定盈餘公積後，不得分派股息及紅利」，也就是說，公司沒有盈餘時，不得分派股息及紅利。且中央政府的年度稅收雖然超出預期，但2018年11月底止，中央政府公共債務仍有5兆3千億，現在還不是「還稅於民」的時機。

外界質疑，就算是公司賺錢，也應是把紅利優先分給有貢獻的員工；新世代金融基金會則認為，提撥一定金額照顧弱勢族群，在精神上沒有問題，但必須建立制度、設定實施連動條件，例如稅收超徵多少金額並達幾年、提撥多少比例等，並審慎定義「收入較少」的民眾。

財政部昨日晚間澄清，由於近年財政有改善，運用部分資源照顧經濟弱勢，並非「還稅於民」。財政部並解釋，近年因景氣回溫，稅課收入優於預期，2014年度至2017年度中央政府稅收較預算數合計增加3,652億元，用於減少債務舉借，這4年度合計減少舉債4,627億元，有助健全財政。另外，因歲入執行良好，今年沒有新增債務，所以，執行預算所編債務還本792億元，將可達實質減債效果，預估107年度歲入歲出將有一筆餘款可供運用，不過這要決算編定才能確定。

財政部高層指出，財政盈餘應該優先用來還債，或是做為歲計剩餘，不過歲計剩餘的運用是主計總處的權責。

(中國時報)

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