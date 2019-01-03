還稅於民？賴正鎰批政策買票

友善列印
中國時報
／台北報導

總統蔡英文要將「經濟紅利」和「超徵稅收」分享給低收入族群，工商業界多有疑慮。工商協進會理事長林伯豐認為，「還稅於民」想法是好，但這種一時的「獎勵」效果有限，應該全面檢討「台灣幸褔指數」下降的問題；商總理事長賴正鎰更直批這是「政策買票」。

林伯豐指出，台灣整體有太多問題要檢討，例如稅基不公平、稅制不合理，他建議蔡英文應該到各地視察，例如台北火車站的遊民等，這些「真正有困難的族群」是什麼情況，而非只是提出僅有短期效果的獎勵性方案。

「過去執政黨已經做了多少政策買票」，賴正鎰批，直接把錢分給特定族群，是最沒有效率的方法，若有餘裕，政府應該「給釣竿」而不是「發魚」，例如提升觀光建設、制定觀光計畫，帶動整個觀光產業，同時就能增加就業機會，也就是要有實質效益，應該「買會下蛋的雞」，以帶動整體經濟。

賴正鎰表示，稅收超徵，很多都來自於企業；工商團體近年持續反應，過去至少5年，國稅局不斷對企業「強徵」稅，而這些錢拿去以「政策買票」的動機，發給不繳稅的族群，實在不公平。他認為，這和當年發消費券的氛圍並不一樣，消費券的產生，是擔憂國內消費市場衰退，因此舉債發券，但現在應該關心的，是台灣在國際上的競爭力。

也有學者提醒，台灣面臨陸美貿易戰未來可能帶來的衝擊，影響才正要開始顯現，這筆餘錢比起執政黨為求解危來「發紅包」，更應該作為「存糧」支撐台灣。

(中國時報)

財部表示 稅收超徵應優先還債 張善政稱大方向正確 曾銘宗批蔡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。