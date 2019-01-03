張善政稱大方向正確 曾銘宗批蔡不懂財政

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中國時報
／台北報導

前行政院長張善政昨接受廣播訪問時表示，蔡英文總統要把超徵稅收分享給弱勢，大方向是正確，但此事有正面也有負面效應。國民黨團書記長曾銘宗則說，中央政府財政不好，負債5兆3000億，還有17兆的潛藏負債，根本沒有還稅於民的空間，奉勸蔡英文總統不要為2020連任總統，亂開選舉支票當耶誕老公公。

張善政昨接受電台訪問時說，政府如果要照顧弱勢，應該要納入長久的政策，不是稅收好就多照顧，稅收不好就少照顧，這給人的感覺好像是以後稅收不好的話，政府就不照顧了；就像前瞻基礎建設一樣，難道預算不是擠出來的嗎？如果外界批評得很厲害的前瞻預算都可以擠出來，那麼照顧弱勢的預算，平常為什麼不去擠呢？

曾銘宗指出，中央政府去年就有5兆3000億的負債，相當於所有國民一出生就要負債22.7萬元，而且中央政府還有17兆的潛藏負債。他指出，目前我國的舉債空間還有1兆4000億，如果再扣除前瞻預算8900億，只剩5100億，這些錢是預防國家緊急危難，如天災等情形的救命錢，不能這樣亂舉債。

對於政府宣稱這是稅收超收的錢，曾銘宗則打臉政府，稅收其實根本沒有超收，純粹只是稅入預算編太少，預算執行的結果雖然在帳面上有超收，但其實只是「少舉債」而已，目前還是舉債的狀態，才會讓政府至今舉債額度還不斷創新高。

曾銘宗進一步質疑，既然只是「少舉債」狀況，那500億要從何而來？不可能憑空出現，那這500億估計大概也是要「舉債」而來，稅收超收只是政府的一種說法，其實還是要借錢來發紅包，只是為了要2020民進黨連任。

曾銘宗批評，如果蔡總統不懂財政，可以問問財政部長，政府財務狀況就是不好，所以才會做年金改革不是嗎？現在突然又說多了500億可以拿來發，這要那些年金被砍的軍公教情何以堪？難道她心裏只剩下選舉了嗎？

(中國時報)

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