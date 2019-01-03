韓流促進庶民經濟 攤販愛相隨

2019年01月03日 04:10 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜在選前表示，要讓高雄發大財。在此之前，韓所到之處，已經讓一些攤販發了一筆橫財，也帶動一波庶民經濟。

韓國瑜在選前到三山造勢，吸引攤販跟著他到鳳山、旗山與岡山擺攤，大賺選舉財。攤商賣的雞排、杏仁茶、香腸等，都是民眾花20元至60元不等零錢，即可滿足口腹之慾的食物，也讓攤商賺飽飽。

以岡山造勢來說，有攤商腦筋動得快，在蛋糕上印上韓國瑜的Q版模樣，讓許多韓粉搶著收集，當天200份蛋糕，不到3小時賣光。就連麥當勞，也把收銀機搬到會場附近，賣雞塊、蘋果派，由於數量有限，2個多小時就賣光光。麥當勞採取的策略是見好就收，賣完就走，不再補貨。

就連1月1日凌晨，韓國瑜到林園區「市境之南樹」觀賞第一道曙光，也有杏仁茶等攤商到該處擺攤。當天，天氣雖然寒冷，但民眾手捧熱呼呼的杏仁茶，溫暖了心和胃。

除了吃、喝之外，也有商家推出韓國瑜的限量購物袋、韓語錄撲克牌等，都成為熱賣的韓國瑜周邊商品。

有許多賣火鍋或羊肉爐的攤商，在選前就掛出紅布條，歡迎民眾到場消費。儘管有些攤商並沒打折，但韓粉們並不是太在意這些細節，因為韓國瑜已經當選高雄市長，大家期盼他帶著大家拚經濟，人進得來，高雄發大財。

除了庶民經濟外，高雄市之前被嫌「素珠在高雄」（台語的諧音），「素」指房屋要出售、「珠」指店面要出租。在韓國瑜當選後，這情況已經悄悄在改變中，不少店家紛紛洽詢店面，想到高雄投資。韓流所到之處，一片欣欣向榮。

(中國時報)