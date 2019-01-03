世代交替 連勝文喊青壯打天下

國民黨立委參選人陳炳甫（左）2日在國民黨中央委員連勝文（左二）陪同下，前往士林福華市場掃街，連不斷把陳推薦給攤商懇請支持。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

藍軍布局2020立委選舉，不斷有人喊出「世代交替」，國民黨中央委員連勝文2日提議，讓65歲以上資深傑出區域立委轉任不分區，區域立委選舉由青壯一代打天下，可同時兼顧經驗傳承和戰鬥力。他也強調，年紀不是問題，思維能伴隨時代潮流前進才是關鍵。

逾65歲藍委任不分區

國民黨發言人洪孟楷表態參選新北市立委，提及去年九合一選舉，「討厭民進黨」勝利了，但國民黨若還是一樣的老面孔，沒有任何改變，恐怕沒辦法迎合選民期待，洪的一番話促使世代交替議題再度被拿出來討論。

連勝文昨陪同黨籍北市立委補選參選人陳炳甫到士林福華市場拜票，談到世代交替。他表示，其實不是世代問題，而是想讓有經驗、資深的立委擔任不分區，區域立委選舉由青壯一代去打天下，服務基層民眾、爭取認同，這是可同時兼顧經驗和戰鬥力的做法。

盼兼顧經驗和戰鬥力

由於洪孟楷呼籲選民支持世代交替，讓有意參選的前立委吳育昇質疑，難道比洪年紀大的都要被世代交替？連勝文說，年紀並不是問題，思維才是重點，有些年輕人想法一直活在過去，但有些人年紀雖大的，思維還能和社會潮流一起前進，例如高雄市長韓國瑜。

連勝文主張，由資深的區域立委轉任為不分區，一方面留在國會有更好的經驗傳承，另一方面區域立委則由青壯世代扛起責任是最好的方式。

面對基層力拱參選北市大安區立委，連勝文說，感謝很多朋友鼓勵，有比他更適合的人選也願意支持，若要選立委，他10年前就出來了。

此外，代表「柯家軍」出征立委補選的北市前觀傳局長陳思宇，登記參選時脫口說出「連勝文們」暗酸對手，連勝文昨指出，選舉最重要的是告訴大家要做什麼、想怎麼幫大家解決問題，不是汙辱別人的家庭背景，或嘲笑別人身材與長相。

連勝文說，社會已經進步，若有參選人還停留在2014年是蠻可惜的，像陳炳甫是認真做事、努力的人，民進黨參選人何志偉打選戰也很理智，盼所有參選人都能符合選民期待。

(中國時報)

韓流促進庶民經濟 攤販愛相隨 南韓北侯 賴士葆誇戰鬥力比年紀…

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