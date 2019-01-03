南韓北侯 賴士葆誇戰鬥力比年紀重要

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中國時報
／台北報導

連勝文拋出65歲以上資深區域立委轉不分區構想，盼建立國會資深議員制度，由有意願青壯世代去競選區域立委。藍委賴士葆則舉例，高雄市長韓國瑜及新北市長侯友宜的大勝，都說明「戰鬥力」比「年紀」重要。

賴士葆昨在臉書指出，世代交替引發熱議，但不知是真議題還假議題，也不知是要規範立委或總統參選人，如今欲參選淡水選區的吳育昇、洪孟楷已因這議題交火，世代交替不該變成自家人內部的鬥爭。

賴接著說，65歲條款引發陰謀論滿天飛，質疑是要藉此封殺韓國瑜將來問鼎大位的機會，因韓2024年就超過65歲，「韓國瑜也是要被世代交替的目標嗎？」

他呼籲，既然社會有世代交替聲音，黨中央應盡快訂定初選辦法，可考慮給年輕參選者若干加權，不管資深與否一律按此辦法公平競爭，不互相攻擊、爭取選民認同。

賴士葆還強調，政黨存在是為取得服務全民的機會，勝選考量與候選人素質、戰鬥力是最重要考慮因素，「畢竟韓國瑜與侯友宜的大勝都說明『戰鬥力』比『年紀』重要」。他更酸，台灣政治長期充斥政二代、富二代，造成極負面社會觀感，年長者參政必須通過選票嚴厲考驗，但政二代、富二代卻難以撼動。

藍委曾銘宗表達尊重，並指出國外資深、重量級議員都有「一定年紀」，選舉應沒所謂世代交替問題，誰選得上就是王道，立委的問政經驗也需要累積；且對於一個政黨的永續經營來講，必須聽見不同年紀、世代的聲音，決策才會周全。

(中國時報)

世代交替 連勝文喊青壯打天下 謝式穀挺柯呈枋參選 有力量

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