謝式穀挺柯呈枋參選 有力量

彰化縣前副縣長柯呈枋（左）2日在伸港鄉福安宮誓師參選立委，國民黨大老前議長謝式穀出面力挺。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣立委鹿港、和美選區補選搶爆，前副縣長柯呈枋2日在伸港鄉福安宮誓師，正式表態參選，獲擔任王惠美競選總部主委的國民黨前議長謝式穀力挺，6鄉鎮農會3大巨頭、鄉鎮代表會主席，以及伸港、線西等鄉鎮長與多位議員助陣，喊出「這柯，有力量」，展現團結氣勢。

彰化立委補選多達10人表態，柯呈枋被視為黑馬，在眾多鄉親鼓舞下，從猶疑到毅然參選，柯說自己是土生土長伸港人，回鄉服務的心一直很熱切，支持者紛紛送他伸港特產的蒜頭，祝他「凍蒜」。

柯呈枋曾是高考榜首，擔任過彰化縣政府計畫處、勞工處長，2014年卸任副縣長後，接任雲嘉南勞動發展署長，他說從中央和地方有23年服務經驗，深感地方要更發展進步，鄉親福利照顧要更周全，決心以經驗、專業和能力，爭取中央資源，協助縣長王惠美「改造彰化、翻轉命運」。

輔選王惠美成功的謝式穀昨站台，稱讚柯呈枋是一流人才，欣賞他在縣府任職的能力與魄力，中央有好的立委幫王惠美爭取經費，是一條線服務，這次會再「鞠躬盡瘁」盡所有力量輔選，鄉親也都一致肯定，祈求媽祖保祐，讓好的人才出線。

和美、線西、伸港、鹿港、秀水與福鄉等6鄉鎮，彰化區漁會和農會、代表和許多鄉鎮長、議員也都站台為柯拉抬聲勢，約泰半藍營均表態相挺。

此外，藍營首位宣布參選的鹿港豐安聯合診所院長蔡明忠2日也發布聲明，指他勤走社團得到很多支持，近日更得到台中市長盧秀燕、立委李彥秀透過影片加油；有意參選還有議員林庚壬、和美鎮長阮厚爵也是傳聞人選。

民進黨表態參選者包括甫卸任鹿港鎮長的黃振彥、縣議員陳秀寶、前文化局長陳文彬和競選議員失利的林士堅等；無黨則有參選彰化市長失利的黃玉芬。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉和民進黨彰化縣黨部主委邱建富都表示，黨內將先協調，協調不成再以民調決定徵召人選，預計1月中旬前公告。

(中國時報)

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