韓流席捲 陳宜民擬選鳳山立委

2019年01月03日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

高雄市長韓國瑜打贏高雄選戰後，藍軍在高雄氣勢高漲，國民黨不分區立委陳宜民傳將參選高雄市立委，鎖定「三山」中的「第一山」鳳山區參選，據藍營地方人士內部民調顯示，陳宜民對上現任民進黨立委許智傑僅差距10％，韓國瑜這次在鳳山大贏3萬票，陳有機會逆轉奪旗。

陳宜民是高醫大副校長，長期在高雄服務，去年九合一選舉曾與韓國瑜競爭過高雄市長初選提名，大選期間擔任韓國瑜競總發言人。陳宜民雖是不分區立委，但在高雄市有設服務處，當選立委後第一個服務處就設在鳳山。

陳宜民受鳳山區資深前高雄市議員陳粹鑾託孤，輔選她的女兒鄭安秝，這次九合一順利當選接班，顯現實力。據了解，「韓流」掀起後，韓國瑜行程滿檔，陳宜民作為韓團隊發言人，特別協調韓國瑜到鳳山輔選，衝刺議員選情，最後鳳山4席全壘打。

韓國瑜在鳳山區得到11萬8000多票，贏過陳其邁的8萬8000多票，差距3萬多票。民進黨立委許智傑曾經擔任鳳山市長，在鳳山基層實力堅強；但在選後，藍營地方民調顯示，國民黨在鳳山的政黨支持度高達34％，民進黨只剩16％，時代力量13.8％，顯示藍軍在鳳山大有可為。

陳宜民昨對此表示，確實有在考慮參選鳳山區立委，地方上也有人勸進，他會審慎評估參選可能，近期會深入了解基層意見後再做慎重考量。

(中國時報)