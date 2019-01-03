去年無薪假3521人 3年新高

2019年01月03日 04:10 中國時報 王思慧 、 邱琮皓 ／台北報導 ／台北報導

勞動部昨（2）日公布最新無薪假人數統計，截至2018年12月31日止，實施無薪假的業者共有25家，實施人數3521人，創下3年來新高，值得注意的是，國瑞汽車又再度通報實施約半個月的無薪假。

金屬機電業2944人最多

據統計，前次高點是在2015年12月底時，當時有57家廠商、4756人實施無薪假。勞動部官員解釋，近幾期的數字變化急遽，是因為國瑞因應產線調節、反覆實施「勞雇雙方協商減少工時實施人數」所致。

統計顯示，這次實施無薪假以金屬機電業2944人最多，化學工業261人居次，不僅創下2016年1月以來新高，也顯示出民進黨政府執政以來每況愈下的趨勢。

對於國瑞汽車又再度通報無薪假，勞動部低調，僅提有一家企業大幅增加無薪人數。勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，該企業是和元旦連假一併實施無薪假，且經常在月底實施無薪假，才會讓月中及月底通報人數落差這麼大。

小企業居多 月休5至8日

據了解，國瑞汽車曾在去年10月向地方主管機關通報實施無薪假，實施日期由10月到12月，應是這次人數暴增主因。據桃園市勞動局回報，業者皆有做到事前勞資協議、薪資按規定發給等事項，且實施期間有部分員工選擇請特休假、另有部分員工領協商後7成薪資，並不是完全無薪。

勞動部指出，無薪假一期最長3個月，若該企業要繼續實施，須重新和員工簽協議書。本期其他實施無薪假企業實施人數多在50人以下，實施期間未超過3個月，多為每月休5至8日。

企業實施無薪假須經勞資雙方同意，若僱主片面決定，可依法開罰2萬到100萬元，勞工可向各縣市勞工主管機關申訴。另依據《因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項》，放無薪假以不超過3個月為原則，對於按月計酬勞工，每月工資不得低於基本工資。

(中國時報)