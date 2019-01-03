紅包行情夢碎 台股重挫173點

2019年01月03日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

總統蔡英文將發放500億元經濟紅利紅包，只是蔡總統元旦談話無助兩岸融冰，再加上陸美貿易戰對兩岸產業衝擊的不確定性因素，台股新年開市第一天，股市紅包行情先夢碎，終場大跌173點，收在9554點，交易市場更顯得冷颼颼，僅有721億元成交值。

華南投顧董事長儲祥生表示，美國硬打貿易戰，金融市場、企業獲利實質影響面才正要顯現，這波跌勢恐怕延續到農曆年，投資人期待的元旦行情恐落空。

大陸日前公布12月製造業採購經理人指數（PMI），指數跌破50的榮枯分水嶺，為34個月來首次，消息一出，陸股、港股新春開盤就成亞股重災區；而蔡英文元旦談話拋出4個「必須」後，市場解讀更不利兩岸僵局解套，特別是大陸國家主席習近平於北京人民大會堂發表「重要講話」，未獲我方執政當局正面回應，台股信心面大受衝擊，上演急殺走勢；綜觀主要亞股表現，港股跌幅2.77％最大，韓股、台股、陸股跌幅都超過1％以上。

展望今年台股元旦走勢，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏認為，除持續關注陸美貿易新一輪談判、美國聯準會升息次數外，即將到來的是美國公布2018年第4季財報旺季，蘋果的財報數據，將左右蘋概股的關鍵指標表現。

儲祥生認為，陸美貿易戰硬打，現在不僅蘋果手機賣不好，挖礦、5G表現統統受影響，台積電連續2季下修未來展望後，接下來法說會所公布的數字，肯定也不好看，台積電的財報、展望，正是很多產業前景的縮影，預估今年台股低點恐落在8000點至8500點之間。

(中國時報)