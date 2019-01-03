國產車不爭氣 失守55％防線

2019年01月03日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

圖為台灣國瑞汽車生產線。（圖／業者提供）

國產車不爭氣，車市新高紀錄畫句點，2018年車市掛牌43萬5135輛，較前年減少2％，更大警訊是國產車市占率持續滑落，去年55％防線竟告失守，創下20年新低，取而代之的是進口車勢力愈來愈強大，台灣賓士甚至打敗眾多國產車廠，擠進國內第五大。

相較於2017年車市掛牌數總計44萬4669輛，創下2006年以來新高，去年車市未能再寫新高。車廠表示，最大問題就是國產車缺乏強大車款，即便裕隆日產汽車年底前發表國產休旅車Kicks接單不錯，但仍難扭轉頹勢。

車商表示，年改效應延燒，加上選舉衝擊消費信心提前發酵，使得車市從下半年就走得跌跌撞撞，雖然汰舊換新政策還有餘威，問題是沒有足夠車款助攻，威力驟減。

進口車市占率則突破45％，與國產車勢力大幅拉近，從捷克來的進口平價車品牌Skoda 連續第4年呈現2位數的高幅度成長，台灣賓士更長驅直入，直接衝上台灣第五大車市品牌，都印證了進口車崛起的大勢所趨。

車廠主管分析，過往占一席之地的國產大型房車，這幾年轉向休旅車，甚至因為豪華車價格帶下修，讓不少擁有百萬預算的車主琵琶別抱，都是國產車衰退原因，若情況沒改善，進口車市占率終過5成，將引爆產業危機。國瑞汽車再度通報無薪假，不令人意外。

(中國時報)