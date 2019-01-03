台製造業PMI 驟跌至44.8

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中國時報
／台北報導

新年就報憂!中經院昨發布2018年12月製造業採購經理人指數（PMI），不僅連4跌至44.8％，指數更是自2012年7月創編以來最快的緊縮速度；中經院代理院長王健全表示，雖然川習會後，貿易戰有90天的喘息機會，但「不確定性就是最大利空」，影響廠商的信心與決策。

不只製造業PMI跌勢又急又深，主計總處先前也下修今年經濟成長率至2.41％，顯現今年經濟局勢不樂觀，總統蔡英文將發放經濟紅利紅包，替低迷的經濟局勢打劑強心針。

不論稅收超徵的紅包是300億元或500億元，不願具名的學者提醒，別忘了貿易戰對經濟衝擊的威力才正要顯現，這筆錢應該視為「存糧好過冬」，此時發放紅包，無疑是替自己低迷的執政支持度解危，並非發揮「取之於民、用之於民」的精神。

不過，王健全指出，政府有意還稅於民，應讓收入較少民眾優先分享經濟紅利，先發給「三中一青」，即中小企業、中低收入戶、中南部及年輕人，針對這些族群優先發放，民眾才有感。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，很多未達繳稅門檻的民眾，並非真的低收入戶，5人以下的中小企業，也並非不賺錢，建議政府將稅收超徵的紅包，以「實物券」或「食物券」的方式，由鄰里長蒐集名單、分好幾年來發放運用，且這些食物或日用品還得是Made In Taiwan，才能真正發揮經濟效益。

(中國時報)

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