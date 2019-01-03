習拋台灣方案 工商團體籲政府釋善意

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中國時報
／台北報導

習近平昨（2）日發表「告台灣同胞書」40周年紀念會的對台談話，內容多次強調統一，並拋出「兩制台灣方案」，工商團體儘管認為，「有溝通總比沒溝通好」，以經貿發展角度來看，兩岸一定要釋出善意，建立互信，但全國商業總會理事長賴正鎰擔憂，「九二共識」是一把「鑰匙」，若完全否定，台灣經濟的未來將是悲觀。

在習近平的對台談話中，同時表示要積極推動「兩岸經濟合作制度化」，打造「兩岸共同市場」，不過，賴正鎰直言，習的前提就是「九二共識」，但從總統蔡英文的回應中可看出，蔡不接受。賴正鎰認為，以前習近平從未這麼強調「統一」這個字，但現在強調，這對台灣是一個「信號」，代表大陸對此有「急迫性」。

「民進黨不斷進行帶有台獨意識的動作，反而造成大陸對台灣加速強硬」，賴正鎰表示，這一來一往，對台灣經濟前景「當然是悲觀的」；本來業界期待，九合一大選結果能為兩岸觀光、經貿帶來轉機，但從元旦總統新春談話到昨日的雙方的喊話，大選效益恐怕因此出不來。

工商協進會理事長林伯豐指出，和平穩定的兩岸關係就是彼此發展的基石，台灣、大陸應該建立互信的體制，但目前非常缺乏。林提到，大陸現在面臨陸美貿易、新疆問題等內憂外患，台灣並不是最迫切需要解決的。

他認為習近平此時丟出「台灣方案」，換句話說，就是承認了現在「未統一」的狀態，台灣可以利用這兩點作為突破口，主動釋出善意、進行政府與政府的溝通。林伯豐認為，開始溝通，就有助於緩和兩岸膠著情況，對於台商和外商投資，都將是正面因素。

(中國時報)

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