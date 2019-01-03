台苯控吳怡青 假退出真倒戈

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中國時報
／台北報導

台苯（1310）董事改選衝突升溫，昨（2）日董事會以5比4票數，表決通過變更股東臨時會地點，公司派下午旋即召開記者會，譴責民進黨新潮流前大老吳乃仁家族，亦即董事長吳怡青、董事吳怡翰護航董事林文淵提案，就是「假退出、真倒戈」，赤裸裸的違反中立承諾，應立即退出台苯董事會。

台苯董事會董事林文淵提「1月31日股臨會地點變更案」，昨在董事長吳怡青、董事吳怡瀚支持下，表決通過，顯示台苯經營權之爭首戰，公司派居下風。

對公司派召開記者會譴責吳乃仁家族，吳怡青發表6點聲明回應，強調維持中立的立場不變，而對外界質疑的高額薪酬，她強調都是依公司規定，至於為何股東臨時會地點選擇在福華，除考量股東往來的便利性外，就是安全考量。

台苯總經理吳清典表示，近6年來現任經營團隊寫下的優異經營績效，是在林文淵2013年2月擔任董事長前，便已轉虧為盈。6年來高額薪資不見下修，林文淵任董事長，勾結薪酬委員會大幅調高薪資自肥是事實，現任董事長吳怡青明知而不改，未來公司派若勝，會立即下修薪資。

董事劉正元指出，董事會強力主導通過股東臨時會地點變更案，證明是「假中立、真倒戈」，呼籲吳家不要踐踏信任與尊重，應立即退出台苯董事會。

(中國時報)

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