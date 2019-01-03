彰縣府拒發函 離岸風電卡關

2019年01月03日 04:10 中國時報 王玉樹 、 吳敏菁 ／綜合報導 ／綜合報導

彰化縣府要求檢具7項資料

昨天是離岸風電商與台電簽下優惠費率的最後一天，儘管經濟部積極協助，以電話連線地方溝通，最終彰化縣政府並未給出同意回覆函，4家離岸風電開發商的簽約夢碎，只能使用今年較低費率，全民電費省下千億。

沃旭、中鋼等4家離岸風電開發商，去年12月28日未拿下2018年度每度5.8元躉購費率，2日緊急補件，但彰化縣政府堅持不在籌設許可計畫書中勾選同意，縣府經濟暨綠能發展處長劉玉平指出，收到4大開發商、6大風場計畫書時，已經下午2點半，檢具資料不具體，也來不及審議。

只能適用5.1元費率

沃旭、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、海龍及中鋼等4家離岸風電開發商，無法取得2018年度高躉購費率，在去年最後1天聯合聲明，今年預估每度5.1元，對彰化外海本土開發商與外國開發商都無法執行，將導致開發商超過新台幣6000億元投資縮編，最糟將面臨開發被迫中止。

經濟部搬出《民法》，讓離岸風電躉購費率5.8元保衛戰從去年12月28日最後期限，延伸到昨天，縣府仍拒絕同意。經濟部能源局指出，關鍵是彰化縣政府不同意；劉玉平則強調，縣府依法辦理，並未卡關。

彰縣府稱來不及審議

劉玉平指出，以彰化縣離岸風電遴選核配容量2.4GW計算，依經濟部公布2018年度再生能源電能躉購費率5.8498元，及預告的2019年度再生能源電能躉購費率5.106元計算，未來台電需支付的躉購總金額差距高達1200億元。

如果沒簽成，業者只能適用今年費率，依先前經濟部預告，每度收購下修到5.1元，差距逾12％。

能源局長林全能昨召開記者會，強調收到業者回覆彰化縣意見函後，已在中午轉送給縣府。他更向縣府喊話，離岸風場設置不只與中央能源政策相關，對地方發展以及就業也有幫助，希望縣府能適當處理。

中央將續與業者溝通

彰化縣府以收到意見書已是下午2點半，來不及審視6個風場計畫書，未發給能源局「沒有意見」回覆書，經濟部因此無法發出電業籌設許可給業者，自然也無人與台電簽約。

對於開發商無法簽到優惠價，林全能表示，有關彰化縣提出的漁業回饋、地方回饋、就業方案等7項意見，開發商已有很具體回覆。政府後續會扮演「搭橋」角色，像是漁業署已有漁業補償公式、地方回饋有促協金規定等，在此機制內，協助業者與地方溝通。

至於開發商揚言縮減投資，甚至撤出，林安撫說，開發商的心情他可以理解，但政府離岸風電推動期程沒有改變，接下來會跟業者討論，下一步開發作法。

(中國時報)