開發商低調 擬縮編投資額度

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中國時報
／台北報導

4家離岸風電商昨無人搶到去年每度5.8元躉購費率優惠價，衝擊其原定的6000億離岸風電投資計畫，後續可能面臨預算縮編，甚至開發中止。昨業者面臨此衝擊，全部都低調不願多說，只說下一步將爭取今年離岸風電躉購費率不要降太多。至於是否縮減投資，還要視後續環境與情勢而定。

對於籌設許可延遲而影響購售電契約，沃旭能源全球離岸風電事業執行長Martin Neubert昨表示，「我們深感失望。」接下來幾周，將會暫停並且重新評估大彰化離岸風電計畫所有活動、專案時程、在地供應鏈的承諾與已簽署合約。

沃旭表示，因為前述都是以2018年躉購費率為前提而規劃。對日前宣布之2019年躉購費率草案、以及滿發時數購電上限等架構性改變，也感到非常憂心。沃旭必須要先看到2019躉購費率草案的大幅改變，才可能繼續推動大彰化風場，並且考慮做出最終投資決定。

在彰化外海設風場的海龍計畫低調表示，對於彰化未予同意無法拿到PPA（購售電合約），因國外股東都還在休假，所以無法有正式評論。但海龍一直是以拿到2018年躉購費率為目標，現在無法達成，是否縮減投資規模，乃至降低國產化合作比例，要視未來整個情勢與環境發展而定。

海龍說，爭取費率不要降低一直是公司訴求。現在因無法拿到每度5.8元，整個財務計畫要重作評估。

不具名開發商向中央社表示：「一個選舉就能讓所有事情卡住」，對行政程序、兩個行政機關的不作為感到非常失望，也將影響外商來台投資信心，對台灣是個損失。

中鋼方面則低調說，後續希望能與彰化縣長王惠美見面，洽談回饋合作事宜。

(中國時報)

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