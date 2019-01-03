經部決回復階梯式優惠費率

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中國時報
／台北報導

離岸風電商昨日錯失優惠收購價，接下來要面對的可能是大砍12.7％的今年價格。不過，經濟部昨已對業者釋出善意，表示將考慮開發商水下基礎、海事工程、國產化負擔等成本，重新檢討費率，確定「階梯式前高後低」費率方式會調回，業者不滿的3600小時滿發時數上限也可望調整。先前預告下殺的5.1元費率恐大幅拉回。

經濟部能源局局長林全能昨表示，離岸風電費率會從幾個面向檢討。首先是國內只有苗栗兩座示範風機，經濟部收集國外6筆風機資料，「開發商說有幾個地方跟國內不一樣，例如水下基礎，在彰化風場都是用套管式。」

由於套管式比單樁式貴上兩倍，林表示，因審定會資料有三筆單樁式，會全部以套管式回推回去。另外，業者反應台灣海事工程施工天數因台灣海象差，比歐洲辛苦，也會把開發商提供的氣候資料還原回去。

其他還有國內風場開發跟本土業者結合，初期成本比較高，也請業者提供國產化資料。林強調：「這些都合乎邏輯也合理，會在審定會上跟委員說明。」

對於業者不滿的3600小時滿發時數限制（超過會用非再生能源的電價成本收購，目前每度不到2元），林表示會再討論。審定會使用的是竹南兩座4MW示範風機，與未來機身比較高、葉片比較長的8MW不同，因此年發電時數計算會回歸8MW風機。

業者相當不滿的取消「階梯式」（前10年7.1元、後10年3.5元）費率，林全能也釋出肯定訊息，支持可以回復，只是前高後低比率如何訂還要研究，費率也會做微調。他說，雖然有人懷疑階梯式可能讓業者後10年不經營，但此方式可以降低開發商、金融機構的風險。

(中國時報)

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