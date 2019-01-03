原住民保留地審查委員 改由村里部落推舉

2019年01月03日 04:10 中國時報 王思慧 、 廖肇祥 、 莊哲權 ／綜合報導 ／綜合報導

各鄉鎮市區公所原住民保留地土地權利審查委員會，負責管理保留地權利糾紛等，但常有原民質疑該委員會的作業機制。原民會昨（2）日表示，委員聘任方式將改由轄內各原住民村（里），或部落推舉再擇定。原民團體指出，委員推派人數有比例原則才公平。

原住民保留地土地權利審查委員會，主要為管理鄉內原住民保留地權利糾紛、調查、分配，甚至是所有權移轉和無償撥用等事項。

原民會表示，為了公平性、尊重部落多元性，土審會設置要點已於2018年12月22日修正發布，修正委員聘任方式將改由公所通知轄內各原住民村（里），或部落依慣俗於2個月內推舉公正人士，或熟諳法令的熱心公益人士2人，可以是部落耆老，也可以是年輕人。

原住民傳統領域畫設引發原漢衝突，行政院去年將南投縣魚池鄉逾3分之2土地畫設為邵族傳統領域，引發漢人反彈，魚池鄉公所更在去年底提出退出平地原住民鄉議案；而台東縣政府規畫在台東市知本橋下興建棒壘球場，地點是卑南族卡大地布部落自行畫設的傳統領域內，引起部落不滿，縣府宣布取消，成為台東縣取消傳統領域建設的首例。

依行政院提出的《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》，凡在傳統領域範圍修水溝、公墓、拉電線或邊坡施作都得經在地原住民族同意，賦予原住民族極大權限，因魚池鄉親激烈抗議1個多月，原民會去年7月底提修正版，限縮部分原住民族同意事項範圍，但對全鄉8095.47公頃畫入傳統領域面積並未退讓。

魚池鄉代會主席張德林表示，畫設過程中，鄉公所、縣府甚至在地立委都不知情，直到中央公告才嚇一跳，「程序正義何在？」；鄉民王若嵐說，「不到2％的人，左右98％以上的鄉民生活，太不合理」。

邵族民族議會議長巴努則表示，傳統領域畫設早已進行10多年，至於未先與鄉公所、縣府與地方協商，他直說：「漢人攻占台灣，也沒先告訴我們啊！」

台東知本棒壘球場於2016年11月動土，總經費634萬5000元，但動工隔天，卑南族卡大地布部落族人即主張該球場位於傳統領域，應先經部落同意。部落主席林金德說，部落原本同意建球場，但希望得到一個在地人能使用的球場並由部落管理，縣府卻要做為職棒移訓基地，並由廠商經營，純屬商業行為，在地人用不到，「這樣的球場不蓋最好」。

(中國時報)