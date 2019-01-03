暖攤免費吃 通霄學童拚百分

通霄鎮知名廟口阿嬤臭豆腐為鼓勵學童奮發向學，只要考100分就能免費吃1份。（巫靜婷翻攝）

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中國時報
巫靜婷／苗栗報導

苗栗通霄地處海濱，當地餐飲業者為了鼓勵孩子們奮發向學，只要月考1科考100分，就能免費兌換1份餐點，包括賣臭豆腐的阿嬤、雞蛋糕業者、咖啡店家都共襄盛舉。曾有個性好動的學生為了美食拚命念書考到100分，業者起先還不敢相信，當看到小男孩拿著滿滿打著「大紅勾勾」的考卷時，忍不住掉下眼淚。

臭豆腐雞蛋糕土司 呷免驚

為了鼓勵孩子們都能用功讀書，通霄鎮的廟口阿嬤臭豆腐、張媽媽紅豆餅攤、平元里轉角咖啡棧，及米樂熊雞蛋糕餐車業者都不約而同，只要學生考試拿到100分，就能兌換到想吃的美食，1科100分換1份。

業者說，這項鼓勵同學奮發念書的愛心餐點活動已延續數年，曾有學習力不佳的孩子，為了想要吃一片厚片土司改變性格；也有同學拿了20張滿分考卷，就是為了換20顆不同口味的雞蛋糕。

轉角咖啡棧曾姵榕表示，小朋友很喜歡厚片土司，曾有一對龍鳳胎兄妹，帶著滿分考卷來兌換厚片土司，當時曾勉勵他們繼續保持，到現在只要考完月考，就會看到兩兄妹身影。

攤商目睹滿分考卷 紅眼眶

曾姵榕說，還有1個小男孩個性好動，對學習興致缺缺，他從同學那得知有免費土司可以吃，竟然回家用功念書，有天跑來說「我考了100分喔！」自己起先還不太相信，要他拿考卷證明，沒想到他真的飛奔回家，拿了滿是「大紅勾勾」的滿分考卷，當下忍不住紅了眼眶，這股暖流至今存在心中。

米樂熊雞蛋糕老闆解嘉煌說，自己有一個就讀國小4年級的女兒，成績向來名列前茅，女兒雖然是自發性讀書，課業方面不太需要父母擔心，但每次回到家看她總是待在書桌前埋頭苦讀，心疼之餘，萌生鼓勵孩子認真讀書的念頭。曾有個孩子拿了20張滿分考卷來，只希望能吃到20種不同口味的雞蛋糕。

他說，兌換過的考卷都會蓋章註記，曾有小朋友為了想吃雞蛋糕，但又沒考好，不好意思的說：「下次月考一定會更努力，真後悔沒仔細做答。」當下自己真想送給他一塊雞蛋糕，但為了維持「遊戲規則」，只好硬著頭皮拒絕。

(中國時報)

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