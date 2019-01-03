蔡衍明愛心基金會 嘉義送暖

趙忠傑（前排左二）代表蔡衍明愛心基金會前往嘉義縣致贈春節慰問金助弱勢，受助的郭先生感動得直道謝。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉義報導

蔡衍明愛心基金會寒冬送暖，「公益青年─送愛下鄉趣」2019春節慰問活動，首場與南華大學合作，2日前進嘉義縣大林鎮、溪口鄉致贈春節紅包慰問弱勢家庭。弱勢朋友感受到基金會人員溫情，十分感動，有人激動得頻頻拭淚，再三感謝。

基金會副執行長趙忠傑等人偕南華大學副校長林辰璋、學務長張心怡，帶領該校同仁及學生，昨馬不停蹄探視嘉義縣大林鎮陳太太、郭先生及溪口鄉張先生等3戶弱勢家庭。趙忠傑代表基金會致贈2019年春節慰問金給受助家庭，弱勢朋友欣喜收到溫暖的關懷，十分感動。

高齡80多歲的陳太太，早年喪夫，獨力扶養2名兒子長大，未料兒子數年前相繼往生，她年邁力衰，沒謀生能力，仰賴有限的政府補助金勉強維生，蔡衍明愛金基金會的關懷令她感動得紅了眼眶，再三道謝。

郭先生長年腳疾，行動不便，領有身障手冊，卻礙於家庭因素而無法申領政府補助，他又沒有工作，與母親、弟弟一家人同住，因經常進出醫院就醫，積欠龐大醫藥費用，家人無力清償，收到基金會致贈的紅包及關懷之意，他激動落淚，一直道謝，並祝願基金會旺旺久久。

張先生未婚，父母已往生，與兄長同住，2人均是列冊低收入戶，他早年出車禍致右手神經斷裂，數十年來沒有工作，只靠有限的補助津貼，蔡衍明愛心基金會送愛，讓他感謝不已。

(中國時報)

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