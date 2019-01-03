傳承靈媒 公僕假日當女巫

暌違已久靈媒受封儀式，蘇寶珠（右）成了備受期待的部落女巫。（林和生翻攝）

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中國時報
／屏東報導

翠綠山林伴著雲霧繚繞，部落家戶前炊煙裊裊已是日常，位處國境之南的牡丹鄉，這晚氣氛明顯不同，古老咒語喃喃從屋裡傳出，在族人屏息以待下，完成部落半世紀來首見的受封儀式，主角是屏東縣政府原民處科員蘇寶珠，此刻有了另個身分，靈媒（女巫，Pulingau排灣族語）！

48歲的蘇寶珠平日在屏東縣府負責屏東原鄉咖啡產業基地推動計畫，平日周一至周五是平凡的上班族，但一到假日，穿上部落傳統服飾，搖身變成全村尊崇的靈媒，專門為族人解決生活疑問，並為族人祈福與消災解厄。

蘇寶珠說，奶奶是部落有名的大巫婆，舉凡祭儀、族人生活上疑難雜症，從生到死，幾乎都會到家中嘗試解惑或祈求得到祝福；全村都知道她是女巫的孫女，從小就被寄望受封繼任，但她只想當個普通女生、談場轟轟烈烈的戀愛，無奈血緣加諸在身上的宿命，讓她壓力大到喘不過氣，甚至曾想過要逃到國外定居。

即使成家立業後，每隔一段時間回到部落，族人仍常有意無意探詢她受封進度，她總是「右耳進、左耳出」裝做沒這回事；然而隨著時間流逝，她發覺部落女巫從她有印象以來的10餘人，如今僅剩3人，且都年事已高，最年長的女巫因身體不適長達3個月之久，成長經驗讓她知道，這是祖靈的旨意，而且心裡有個聲音：「先接再說吧！」讓她鼓起勇氣接下重任不再逃避。

(中國時報)

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