陸美建交40年 競合重洗牌

2019年01月03日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

今年元旦適逢美國與中國大陸正式建交滿40周年，西方媒體都十分關注陸美關係的未來發展。不少主流媒體認為，隨著全球情勢變化，兩國正經歷雙方關係正常化迄今最大的挑戰。由於大陸占據世界舞台中央位置的雄心超越以往，未來兩國也將持續競爭、對抗。

日本《外交家》（The Diplomat）雜誌認為，如今美國已不再冀望大陸成為既有國際體系的積極貢獻者，關於如何進行國內改革與參與國外事務方面，大陸也不願意接受美國的指導，兩國為主導國際秩序展開全面競爭，美陸關係也面臨關係正常化以來的最大壓力。在建交40周年之際，美陸雙方開始更加坦誠地接受衝突和競爭。

彭博社憂心爆發新冷戰

《彭博社》分析，由於大陸日益強大，陸美可能爆發「新冷戰」。在大陸國家主席習近平的領導下，大陸追求世界中心地位的雄心超越以往。目前大陸對美國最大的挑戰則是在意識形態領域，美國資本主義模式的吸引力已減弱，大陸的經濟表現則讓全球發展中國家都驚嘆不已，這可能削弱二戰以後世界的民主化趨勢。

紐時研判進入敵意時代

《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）強調，由於美國總統川普推行孤立主義，大陸填補了其政策真空地帶。大陸的崛起已不可逆轉，雙方緊張關係可能將會持續多年。

《紐約時報》說，建交40年後，美對華態度日益強硬，兩國關係似乎進入更具敵意的時代，不過這種冷淡態度也不表示雙方關係暫時破裂，反而更像1個老牌大國正深入評估其強大的挑戰對手。

英媒評陸經濟成長趨緩

也有外媒警告，由於陸美之間的競爭日趨白熱化，大陸很可能無法維持近年來的經濟高速成長。英國《金融時報》指出，目前大陸的投資帶動型成長已無法持續，私人消費在國內生產毛額（GDP）占比低、儲蓄率高，仰賴需求推動經濟發展的動能也較弱。此外，大陸政府仍傾向優先發展國有經濟，國家對大型私人企業的影響加強，這可能導致資源配置扭曲，減緩創新和發展速度。同時，大陸還面臨人口老化的影響，而人工智慧的到來卻可能重新刺激西方國家生產率。

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）也表示，大陸日益壓抑的內部機制可能播下動亂的種子，如今幫助大陸崛起的國際因素也在消失，大陸正面臨一系列新的挑戰。

(中國時報)