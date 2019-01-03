美國之音分析 美陸科技戰 世界恐裂成2陣營

分析人士指出，無論會談結果如何，與美陸面臨更大規模的科技爭霸戰相比，貿易戰只是雙方小小的交鋒。（達志影像／shutterstock提供）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國貿易代表團將於1月7日前往北京，與大陸進行貿易協商。據美國之音（VOA）中文網2日報導，分析人士指出，無論會談結果如何，與美陸面臨更大規模的科技爭霸戰相比，貿易戰只是雙方小小的交鋒。2019年，兩國科技冷戰將進一步加深，而全球可能由此分裂出兩大不同的科技體系和陣營，分別由美國和大陸主導。

美國國會和行政當局2018年下半年採取的一系列措施顯示，科技領域是美陸兩國競爭的重要戰場之一。2018年8月，美國國會通過了《外國投資風險審查更新法案》（Foreign Investment Risk Review Modernization Act, 簡稱FIRRMA0），該法案賦予外國投資審查委員會更大權力調查有關科技領域的外國投資。美國商務部預計很快也將對新興和基礎技術實施新的出口限制。商務部下屬的工業和安全局11月19日列出了美國政府擬議管制的14個「具有代表性的新興技術」清單，涵蓋人工智慧（AI）、微處理器技術、先進計算技術、機器人、３Ｄ列印、量子資訊、先進材料和生物技術等領域。

在美陸貿易戰3月打響後不久，歐亞集團全球科技政策事務負責人保羅·特寥洛（Paul Triolo）5月在華府說，與其說美陸陷入貿易戰，不如說是科技領域的冷戰，而且這將會讓談判更加複雜。2018年初，全球政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）在該機構的《全球風險報告》中預言，全球科技冷戰將是2018年全球第三大風險。冷戰主要體現在新資訊科技（IT）的競爭上，主要發生在美國和大陸之間。

他說：「看看我們現在的狀況，我不認為這是一場貿易戰，而是一場美中之間的科技冷戰，因為這背後是美國對中國崛起的擔憂，而且這些計畫也加深了這樣的擔憂，因為這都是美國占主導地位的領域。這將會讓任何貿易談判的結果變得複雜，因為這涉及到貿易之外的很多問題。」

特寥洛談到的計畫包括大陸的「整合電路產業投資基金」、「中國製造2025」以及「新一代人工智能發展規畫」等。其中「中國製造2025」一直是美陸貿易談判的焦點之一。

(中國時報)

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