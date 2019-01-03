美股向下 強硬派不讓川普搖擺軟化

2019年01月03日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

《紐約時報》指出，大陸和美國的貿易談判下周將在北京登場。身為美方首席談判代表的萊海澤，首要任務是確保美國總統川普維持堅定立場，勿因金融市場動盪而搖擺或軟化，甚至輕易被大陸的「空頭支票」欺騙。

美國副貿易代表格瑞希7日將率團訪問北京，與大陸官員進行貿易會談。如果取得進展，其後由大陸副總理劉鶴率團到華府，與萊海澤及財長穆努欽繼續談判。

去年12月「習川會」晚宴上，川普向大陸國家主席習近平說，萊海澤「是我的談判代表」，納瓦洛「則是我的猛將」。他們對大陸立場一個比一個強硬，而在後者輔佐下，萊海澤面臨一生中最重要的任務：在3月2日之前，重新定義世界兩大經濟體的貿易關係，令美國與大陸達成協議，但美國必須在權力平衡中占上風。萊海澤的談判方式將對國內企業、勞工與消費者，產生重大影響。

美股去年底出現2008年以來最大跌幅，令一度自詡「關稅人」，揚言可以輕鬆打贏貿易戰的川普態度開始搖擺。他愈來愈希望和大陸談出協議，把自己視為執政表現指標的金融市場穩定下來。而萊海澤的首要任務，就是不讓川普對大陸態度搖擺或者軟化。

萊海澤向友人與同事透露，他有意防止川普被大陸用「空頭支票」欺騙，例如暫時增加購買黃豆或牛肉。他要的是大陸做出實質改變，例如不再強迫美國企業交出技術。但與大陸打交道40年，萊海澤熟知其手段，因此他對北京抱持深沉的懷疑，他對大陸的態度很簡單，「就是要他們投降」。

川普政府官員表示，每當萊海澤發現有人流露對大陸放軟的跡象，他就會亮出一張清單，內容列出幾十年來華府與北京貿易談判失敗的案例，就連對川普也照樣這麼做。

(中國時報)