去年過招 美談判手腕靈活

2019年01月03日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸國家主席習近平和美國總統川普在2018歲末熱線電話，雙方都稱在貿易問題協商上獲得積極進展，希望早日達成協議，讓陸美貿易衝突露出破冰曙光。其實，在習川熱線前1天，美方就已先釋出善意，批准第一批近千項大陸輸美產品的關稅豁免申請。

據美國貿易代表署（USTR）公布的清單，此次得以豁免制裁關稅的商品，屬於去年7月美國對陸課徵25％關稅的產業設備和電子零件等大陸輸美產品。USTR往後還會分階段公布審批結果，關稅豁免效期1年，以關稅啟動的去年7月為基準日。

據《日本經濟新聞》昨天報導，住友理工、NTN、日本精工、美蓓亞三美以及斯坦利電氣等日本企業的關稅豁免申請都獲批准，包括造紙設備、輸送帶等相關零組件、空調用溫度調節器等。

至於去年8月美國針對大陸輸美半導體等產品所實施的第二輪制裁關稅，目前尚無任何申請獲得豁免批准，去年9月的第三輪制裁關稅尚未開始受理申請。

中國人民大學國際關係學院教授、國家發展與戰略研究院研究員李巍指出，這是陸美領袖在G20峰會會晤後取得的重要成果。針對美方批准近千項產品的豁免申請，他表示，習川會的首項成果是元旦起不新增關稅，而今美國對已加徵的關稅進行豁免，可說是美方立場進一步鬆動的跡象，雙方正朝著逐步達成協定的有利方向前進。李巍認為，美方談判代表即將抵達北京，此舉可視為他們釋出的積極信號。他預期，隨著談判進行，陸美也可能進行更大規模豁免，意味美國的貿易機制非常靈活，可根據情況迅速調整政策。

(中國時報)