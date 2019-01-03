終結政府停擺 川普遞橄欖枝

2019年01月03日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

滯留在墨西哥提華納（Tijuana）的中美洲「大篷車移民」人數已逾7000人。約150名不願乾等下去的移民，元旦凌晨摸黑硬闖邊界，美國邊防人員隨即連續發射3輪催淚瓦斯到墨國境內，驅趕移民。（路透）

美國政府因美墨邊境圍牆爭議造成預算法案卡關，部分機構停擺已進入第13天。總統川普邀請兩黨國會領袖2日到白宮聽取邊境安全簡報，還在推文中暗示，希望主動與民主黨達成協議，以終結政府停擺的窘境。

首次有打破僵局的訊號

這是本次美國政府部分關閉以來，首個有望打破僵局、重啟協商的訊號。國會助理透露，白宮方面邀請8位新科參、眾兩院的兩黨領袖，並由國土安全部官員負責向他們進行簡報。改選後的參、眾兩院訂於本月3日開議。

川普1日在推特發文，向眾院新任議長、民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）遞出橄欖枝。川普推文寫道：「裴洛西應該不希望她的議長任期以邊境安全、築牆『這檔事』與政府停擺作為開端。讓我們來達成協議如何？」

連假期間全國付出代價

裴洛西隨即透過推文回應，稱川普「給了民主黨一個絕佳機會，展現我們將如何負責地治理並快速通過我們的計畫，以結束不負責任的#川普關門（#TrumpShutdown）－這是我們民主黨重新掌握眾議院後，致力為民服務的第一個跡象」。

事實上，美墨邊境牆的問題喬不攏，美國民眾及川普個人都付出了不少代價，約有1/4的政府機構停擺，連假期間部分景點關閉，導致出遊民眾撲空，還有國家公園等旅遊景點因無人管理，造成垃圾滿地、環境髒亂，川普個人的佛州度假計畫也泡湯，一個人在華府苦等議員回來開會。

推2法案讓部會恢復運作

即便如此，直至1日稍早，川普的態度仍相當強硬，他不僅在推文中批評民主黨對邊境漏洞及隨之而來的犯罪與毒品問題漠不關心，還堅持政府重新開張的預算法案內，必須包含興建美墨圍牆的巨額費用。

民主黨則堅定拒絕50億美元築牆費用的要求。他們計畫，新國會開議後，眾議院將先通過2項單獨支出法案，1項法案可讓去年12月22日停擺至今的8個部會恢復運作到今年9月底，另1項則可以讓國土安全部短暫恢復運作至2月8日。此舉將讓川普要求的築牆費用協商能夠繼續進行，同時讓局部停擺的政府部門順利開張。

參議院多數黨（共和黨）領袖麥康納發言人史都華1日則表示，總統不簽署的法案，參議院也不會接受，法案內容將由川普與民主黨共同設法搞定。

(中國時報)