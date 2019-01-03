新視野號 飛掠星涯宇角

美國航太總署的冥王星探測器「新視野號」成功飛掠太陽系外緣的星體「星涯宇角」（Ultima Thule），這是人類太空探測史上最遙遠的一次星際邂逅。圖為新視野號飛過「星涯宇角」示意圖。（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導
新視野號太空探測足跡

歡慶元旦之際，我們地球人也收到有史以來最遙遠的新年問候。美國航太總署（NASA）的冥王星探測器「新視野號」（New Horizons）在2019年第一天，成功飛掠太陽系外緣的星體「星涯宇角」（Ultima Thule），這是人類太空探測史上最遙遠的一次星際邂逅，也是人類歷來所見最古老的類行星天體。

比冥王星遠16億公里 花4730天才貼身飛掠

Ultima Thule當中的Thule（圖里）原是中世紀地圖中一個神話島嶼，位於地球極北之地，因此「星涯宇角」意指超越已知的世界。

星涯宇角距離地球約64億公里，比冥王星還要遠16億公里，「新視野號」花了4730天才成功貼身飛掠過這個外型類似未剝殼的花生（一說保齡球瓶）模樣的古老星體。

由於距離太遠，與地球之間的訊號單向傳輸就要花上6小時，因此雖然在1月1日凌晨零時33分（台灣時間1日下午1時33分）從距離星涯宇角只有3500公里處掠過，但NASA直到10小時之後、才接收到新視野號傳回報平安的訊號以及星涯宇角的「近照」。

星涯宇角距離太陽甚遠，因此溫度幾乎接近絕對零度（-273.15℃），是庫柏帶（Kuiper Belt）的家庭成員之一。由於溫度極低，所以被認為是自太陽系誕生以來保存最完好的星體，也是研究46億年前太陽系誕生與起源的絕佳素材。

探索46億年前太陽系 最古老的類行星天體

「新視野號」首席研究員斯特恩（Alan Stern）說，星涯宇角是獨一無二的，因為它是太陽系早期的遺產，又處於極度冷凍狀態，因此仍完美保持其原來的結構，有助於提供其他行星起源的答案。

根據初步傳回的圖像，星涯宇角外形修長，長32公里、寬16公里，差不多紐約市的大小。科學家還無法確定星涯宇角表面是充滿隕石坑還是光滑，是單個天體還是近距離互相繞行的群集體。不過多數認為，星涯宇角作為單一天體的可能較大，但要等到2日傳回更清晰的影像才有答案。此外，星涯宇角可能與其他庫柏帶的星體一樣，由許多冰塊、塵土以及較大的岩石碎片組成。

新視野號於2006年1月升空，經過9年長征飛行之後，在2015年7月14日成為第一艘飛掠冥王星的太空船，人類得以首次一窺冥王星的真貌。完成飛掠冥王星的任務後，NASA決定延長新視野號的任務，向更遙遠的地方探索。

但這個任務也更艱鉅，畢竟星涯宇角大小只有冥王星的1％，距離地球也更遙遠，加上以時速約5萬公里的高速飛行，碰上米粒大的物體撞擊，就會立即粉身碎骨。

時速5萬km長征10年 最後1筆資料9月抵達

探測船已打開配備的7種科學探測儀器，蒐集星涯宇角的電波、紫外線、太陽風、離子、宇宙塵等各項數據。雖然首批傳回來的實拍畫面相當模糊，但之後它將陸續傳回高解析度影像，最後一筆資料預計9月才會抵達地球。

探測船別過星涯宇角後，將繼續探索庫柏帶其他數十個星體，並測量庫柏帶的環境，為空白的太陽系誕生之謎填上更多答案。

(中國時報)

終結政府停擺 川普遞橄欖枝 觀光慘業 去年陸客跌破200萬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。