巴西總統波索納洛宣誓就職

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中國時報
／綜合報導

巴西極右派總統波索納洛1日在首都巴西利亞宣誓就職，矢言打擊貪汙與犯罪和振興經濟。這是巴西結束軍事統治逾30年來誕生的第一位右翼總統。美國總統川普推文恭賀盟友當選。外界推測中南美可能在此局勢下組織新的右派陣線。

波索納洛的就職演說呼籲社會與行政、立法及司法部門達成真正的全國協議，在沒有意識型態偏見下，推動這個拉丁美洲最大經濟體重振雄風。他並提議進行政府瘦身，削減公共債務和開展國營企業民營化。

63歲的波索納洛在極高的民意支持下上任。巴西2億1000萬民眾對他滿懷希望，冀望他能肅清貪汙、降低犯罪，並重振深陷衰退的國家經濟。

出生於天主教家庭的波索納洛，是巴西知名的爭議人物。他於1988年轉入政壇，曾經公開稱讚巴西1964至1985年的軍事獨裁統治；此外，他也曾表示將發布命令，放寬槍枝法令，允許「好」公民擁槍，並將撤銷對亞馬遜雨林的保護措施。種種政治不正確的言論，讓他有「熱帶川普」之稱。

波索納洛就職當日，川普立即在推特發文向他祝賀，推文表示，「恭喜波索納洛總統，剛剛發表的就職演說很棒－美國與你同在！」川普並表示已和波索納洛通電話，同意兩國在貿易、軍事和其他領域密切合作，顯示兩人惺惺相惜，可能重塑美洲政治風貌。

(中國時報)

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