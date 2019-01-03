貨船外海翻覆 兩岸齊力救援

2019年01月03日 04:10 中國時報 李宜秦 、 王揚傑 、 陳鴻偉 、李文輝／綜合報導 、李文輝／綜合報導

大陸漁船2日趕往翻覆貨輪地點，搜救落海的船員。（取自環球網）

海巡署派遣桃園艦救援，預計最快今天凌晨可抵達。（取自海巡署官網）

一艘帛琉籍「London」雜貨船，昨天清晨在彭佳嶼北北東150浬處翻覆，船上共15名人員，由於翻覆地點位在海峽中線區，較靠近大陸，我國搜中心同步獲報後即進行海空搜救，大陸台州海上中心也出動機艦及漁船趕往，但海象不佳，目前救起5人，其中1人死亡，其餘包括41歲我國籍陳姓船員在內的10人生死未卜。

航港局指出，事發船上15名人員中，14名為緬甸籍、1名為台籍人員，事故船名為帛琉籍的「London」雜貨船，該船船長80.8公尺、船寬14.2公尺、吃水5.5公尺、總噸位2216。

陸機艦漁船全力搜尋

該船去年12月26日自高雄港裝貨後出港，預報的目的港為釜山港，28日申請進入台中港補給。該船代理永聖船務代理公司證實，該船在台中港補給完畢後，30日出港前往釜山。

據陸媒報導，昨天上午7時許，台州市海上搜救中心接獲浙江省海上搜救中心通報，有艘船沉沒，南韓籍漁船救起2名緬甸籍船員，台州市海上搜救中心即陸續指派2架直升機、4艘搜救船艦，以及12艘漁船前往事發地點搜救，隨後在8點左右，由「閔羅漁」漁船救起3名落水船員，但其中1人已死亡。被救起的緬甸籍船員表示，該船從台中出發，裝載白糖前往釜山。

報導指出，浙江省委書記車俊、省長袁家軍對這起船難作出批示，要求組織力量全力搜救失聯人員，盡快查清船舶信息、查明事故原因。

海巡署2艦今抵現場

我國搜中心同步接獲通報，由於翻覆地點較為尷尬，位在海峽中線，距離大陸較近、離浙江省陸地約90浬，算是大陸的搜救責任區，但國防部仍在上午派遣2架直升機至現場，僅發現一艘無人的救生筏，下午再派第3架直升機救援，空勤總隊也出動1架定翼機、但沒有發現。

海巡署獲報後，由馬祖出動連江艦、台北港出動桃園艦前往救援，由於海象不佳，預計今天凌晨可抵達事發海域加入搜救行動。至於日本搜救中心雖也獲報，但未派船艦前往。

事發水域風浪大、海況較差，國搜中心已委請漁業電台協助廣播，希望附近過往船隻可以協助相關的人道救難，而兩岸海上搜救單位也正合力進行救援工作。

(中國時報)