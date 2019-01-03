每年加碼2000萬元 補資安漏洞

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中國時報
／台北報導

北市衛生局網站遭網軍入侵竊走約298萬筆個資，調查局查出駭客係從衛生局之前遭攻擊留下的木馬程式入侵，透露衛生局資安漏洞。北市衛生局昨表示，已規畫在增加資安經費與人力，加強資料庫跟系統管理監控。

北市衛生局資訊室主任賴敏玲表示，去年發生個資外洩後，衛生局已規畫增加資安經費與人力，委外廠商從原先2家，增加到4至5家，並將系統全數移至資訊局平台，提升資安預警能力，預計1月底轉移完成。

賴敏玲表示，經費部分，近3年每年約1000萬，將增加1000至2000萬元的資安管理經費；由於市府一般職員人力目前無法增加，會增派資安廠商駐點人力2名，另強化資料庫及系統管理資安監控、定期舉辦教育訓練強化個資認知。

此外，《資通安全管理法》元旦上路，行政院去年11月訂定「公務機關所屬人員資通安全事項獎懲辦法」也同步執行，依法全國逾3600個中央與地方及其所屬公務機關必須訂定資通安全維護計畫、資安事件通報及應變機制，並訂定獎懲機制。

根據該法，公務機關人員若未訂定資安情資分享作業、未訂定、修正及實施資安維護計畫、未辦理資安維護計畫實施情形的稽核、經稽核後未提出改善報告，都要受申誡到記1大過不等處分，反之，績效優良可記嘉獎到記1大功不等。

(中國時報)

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