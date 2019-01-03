狼師SM小五男童 起訴解聘

2019年01月03日 04:10 中國時報 張穎齊 、 譚宇哲 ╱綜合報導 ╱綜合報導

新北市梁姓國小男老師涉嫌對所教的小五男童伸出狼爪多達27次，且長達2個月，不但將男童帶到宿舍、飯店內綑綁、膠帶封口，還拿手來自慰，過程更用手機拍下留念，事後再送名牌衣物當成獎勵。基隆地檢署昨依違反兒童少年性剝削防制條例將梁男起訴。

新北市教育局表示，梁是代課老師，去年6月學期結束即合約到期未再簽約，性侵案爆發後也依程序接受調查；校方並在去年11月將他解聘，並通報教育部不適任教師系統。

檢警調查，梁去年5月至7月間，趁放學後，在教室、公車、自家內，對男童親臉親嘴，甚至在教室內將男童綑綁拍照。不久再帶到學校宿舍，拍下男童的生殖器和臀部，並將男童綑綁用膠帶封嘴，甚至拿男童的手自瀆。

去年6月起，梁還帶男童到各地住宿出遊，並在飯店內繼續大玩SM綑綁秀，趁男童熟睡時偷拍，並一起共浴猥褻，過程宛如A片情節。

梁事後安撫男童，會購買名牌衣物來當作獎勵，直到男童父母驚覺有異，追問下才得知遭到狼師染指，氣得報案，警方至梁男汐止住處，扣得手機與筆電。

梁到案後坦承犯行，但堅稱是在男童許可下進行，非脅迫猥褻。男童則說，很害怕跟老師獨處，更怕老師對他作出不利的事情，才會屈從。

檢方認為，梁與男童親嘴親臉，客觀上難以認為是滿足性慾，並使被害者感到羞恥、厭惡，所以不起訴處分；但綑綁封嘴、搓揉生殖器等行徑，已違反兒童少年性剝削防制條例，依法起訴。

(中國時報)