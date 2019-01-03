狼師SM小五男童 起訴解聘

友善列印
中國時報
╱綜合報導

新北市梁姓國小男老師涉嫌對所教的小五男童伸出狼爪多達27次，且長達2個月，不但將男童帶到宿舍、飯店內綑綁、膠帶封口，還拿手來自慰，過程更用手機拍下留念，事後再送名牌衣物當成獎勵。基隆地檢署昨依違反兒童少年性剝削防制條例將梁男起訴。

新北市教育局表示，梁是代課老師，去年6月學期結束即合約到期未再簽約，性侵案爆發後也依程序接受調查；校方並在去年11月將他解聘，並通報教育部不適任教師系統。

檢警調查，梁去年5月至7月間，趁放學後，在教室、公車、自家內，對男童親臉親嘴，甚至在教室內將男童綑綁拍照。不久再帶到學校宿舍，拍下男童的生殖器和臀部，並將男童綑綁用膠帶封嘴，甚至拿男童的手自瀆。

去年6月起，梁還帶男童到各地住宿出遊，並在飯店內繼續大玩SM綑綁秀，趁男童熟睡時偷拍，並一起共浴猥褻，過程宛如A片情節。

梁事後安撫男童，會購買名牌衣物來當作獎勵，直到男童父母驚覺有異，追問下才得知遭到狼師染指，氣得報案，警方至梁男汐止住處，扣得手機與筆電。

梁到案後坦承犯行，但堅稱是在男童許可下進行，非脅迫猥褻。男童則說，很害怕跟老師獨處，更怕老師對他作出不利的事情，才會屈從。

檢方認為，梁與男童親嘴親臉，客觀上難以認為是滿足性慾，並使被害者感到羞恥、厭惡，所以不起訴處分；但綑綁封嘴、搓揉生殖器等行徑，已違反兒童少年性剝削防制條例，依法起訴。

(中國時報)

每年加碼2000萬元 補資安漏洞 中山分局涉收賄 4官警遭約談

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。