中山分局涉收賄 4官警遭約談

2019年01月03日 04:10 中國時報 陳志賢 、 張孝義 、 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

台北地檢署偵辦中山警分局官警包庇色情酒店展開第3波行動，檢調持續清查過往事證，懷疑已調升松山警分局防治組長劉昌祺、大安警分局勤指中心主任楊文振等，在擔任中山一派出所長期間，另涉嫌收賄包庇理容KTV和牛郎店，昨兵分9路搜索將他們約談到案，並傳喚李姓、楊姓業者、證人共7人偵辦。

涉案官警除劉、楊2員外，還有中山警分局警備隊巡佐莊琦良、中山二派出所巡佐黃榮賢，其中楊文振去年還榮獲台北市第25屆金吾獎特殊貢獻獎殊榮，莊、黃則是時任員警並兼總務。

檢調去年偵辦一起媒介色情案，查出中山區酒店勾結人蛇集團，媒介大陸籍、東南亞女子來台賣淫，進一步追出時任中山一派出所的多名官警，涉嫌自2004年7月至去年7月按月收賄。

檢調去年3月、5月間曾發動2波搜索及約談行動，聲押禁見前中山一派出所所長林崇成等10名官警及2名業者獲准；北檢去年7月起訴林崇成及業者共14人，其中林等7官警遭求重刑。

據了解，檢調去年第2波搜索時，意外發現林森北路的「星光閃閃」理容KTV、已歇業「夜王」牛郎店內帳等資料，懷疑劉昌祺、楊文振等涉案官警，自2011年至2014年間按月向2家業者收賄，減少臨檢次數、在行動前通風報信等方式包庇業者規避查緝，昨進行收網。

據指出，星光閃閃在中山區有2家店，是俗稱「理K」的理容KTV，小姐年輕面容姣好，穿著火辣，可按摩和陪唱坐檯，也能買節數出場續攤。

(中國時報)