大巨蛋都審 聚焦防災交通

台北大巨蛋3日進行都市設計審議委員會，將針對防災人數與交通規畫進行討論。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

今天登場的大巨蛋案都市設計審議委員會，將討論防災人數、範圍與交通規畫，也是新任都發局長黃景茂接手的第一戰，格外受到各界關注。大巨蛋案從停工到重啟審查，一路波折不斷，台北市長柯文哲在第二任就職前，更爆出前都發局長林洲民因在大巨蛋都審找遠雄麻煩而被逼退，被解讀是柯在大巨蛋案態度有所轉變，才向對遠雄態度強硬的林洲民開鍘。

柯被質疑 態度將轉變

這次都審會也是黃景茂接任後首度對大巨蛋審議，受到眾人矚目。外界質疑林洲民被拔官，是為讓大巨蛋案更順利，黃景茂昨至截稿前未接電話，但他在就職時曾說，市府、遠雄雙方有契約關係，要好好談怎麼達到雙贏局面，這也是社會上期待的，安全很重要，防災、疏散怎麼達到一個最安全的標準，也是大家最重視的一個因素。

北市府今早將針對大巨蛋進行審議，都發局都市設計科長林芝羽指出，今天將就遠雄提出電腦模擬防災人數與範圍參數設定，及交通規畫，展開延續性討論。面對「放水」質疑，林芝羽強調，大巨蛋都審都是延續討論，不可能會有放水情況發生。

委員沒變 遠雄沒期待

遠雄發言人楊舜欽說，雖然換了首長，但不會有太大期待，因為政策是連續的，委員也沒變，仍要依都審程序進行。

不過，松菸護樹志工預計今早到市府大門，向柯市府提出都審主席可能放任遠雄拿契約壓制都審委員、犧牲公共安全及護航遠雄強行過關等質疑。

(中國時報)

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