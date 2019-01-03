新北拚便民 權錢下放區公所

新北市府下放錢、權給區公所，希望能加快地方建設。圖為深坑區長王坤南（中）到轄內會勘自行車道。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市升格後區公所角色虛化，受民眾詬病，新北市府研擬重新定位區公所角色，市長侯友宜2日在市政會議宣示，未來要把人、權力、金錢與資源下放給區公所，讓第一線公所面對民眾需求及時應變，做好地方建設。

新北市2010年升格後，鄉鎮市公所改制為區，不僅民選鄉鎮市長變成官派，人力精簡，預算也回歸市府各局處，但第一線面對市民，仍是各區公所要務，各公所常有心無力，惡性循環下，拖垮民眾對市府施政滿意度。

新增災害防救

民政局長柯慶忠說，過去鄉鎮市公所就像「柑仔店」，服務到位，可以賒欠，卻缺乏制度，現在區公所像超商，品項、明細、成分標示清楚，但缺乏彈性，如何做到「有柑仔店味道的便利商店」是民政局首要之務。

柯慶忠說，未來將強化區政運作調平台，讓局處及公所務實針對適法性、經費、人力、配套措施等充分討論，進一步將把錢、權下放公所。

柯慶忠也說，未來研議將原有里基層建設經費5大工作項目27個工作細項，增為6大項33個工作細項，除原有社區清潔、路燈照明、溝渠疏通、守望相助、公共服務項目，增加「災害防救」，讓里長發揮緊急應變能力。

強化鄰長功能

侯友宜說，因權力沒有下放，區公所升格包括路平、燈亮、水溝等都無法立刻解決，市府要重新檢討，更快速、合法，第一線及時幫民眾解決問題，他也說，局處首長要跟區長並肩作戰，也要針對2萬2000多個鄰長角色重新定位，要能幫民眾解決問題、協助里長做好區政工作。

侯友宜也說，未來的市政會議不是單一首長裁示，而是未來各局處做好充分討論，透過區公所，將鄰里聲音快速傳達快速解決，最重要須達成快速改變與反應能力，第一時間有效解決問題。

(中國時報)

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