工程周邊亂象多 家長反彈

2019年01月03日 04:10 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

客家事務局在平鎮區宋屋國小旁新光路，執行「宋屋庄生活街區環境營造計畫」，近日卻有不少家長反彈，工程影響孩子上課及校園安全，另外，也將新光路原本的雙向道改為單向道，但車行方向恐造成車流交織打結及車行繞路亂象等，民眾抱怨連連。

拆掉學校圍牆 安全堪虞

市議員舒翠玲指出，樂見客家局執行生活改造，但接到許多家長抱怨，工程執行竟在學生上課時間，不僅影響受教權，還把校園圍牆拆掉，一旁就是學生遊戲區，施工過程有這麼多重機械及板模，都會對學生造成危險，應該要等到1月18日孩子放寒假後，工程再行施作。

在交通問題部分，當地為新光路、延平路2段430巷、廣泰路三叉路口，緊鄰延平路車流量大的主幹道，路口車流交織本來就亂，地方原本研議將新光路改為單向道，然而客家事務局工程，卻把車行方向和原來預計的方向完全相反，未來恐讓三叉路口打結問題越來越嚴重，詢問客家事務局，他們有辦會勘卻沒讓任何民意代表參與，罔顧市民需求及權益，實在離譜。

雙向道改單向 交通大亂

另外，為因應新光路單行方向，車流必需改行新光路66巷，可是該處有公車停靠站，加上延平路車流多又快，駕駛人需在很短時間通過，又得顧及公車上下旅客，勢必造成不必要的危險。

客家事務局說，該工程以宋屋國小周邊與廣仁公園為生活環境改善核心區，新光路將設置「八字茶香通學步道」，考量該路段狹窄，經交通單位決議改設單行道，另外在延平路三段與新光路66巷增設紅綠燈，並請平鎮區公所加強設置標誌標線。而考量施工將影響學生上課及考試，已通知施工單位暫緩宋屋國小周邊工程施作，於寒假期間再行施工。

(中國時報)