業務繁多 區公所將停辦花博卡

台中市政府在后里、外埔園區設置「台中市民通道」，市民只要憑國民身分證可享有無限次數免費參觀。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

台中花博從元旦開始，啟用免費入園的「台中市民通道」，開放市民免費入園，台中市交通局認為，因入園已不需花博卡，加上區公所業務多，區公所將停辦花博卡，並將研議花博卡申請回到交通局及市民服務中心，但仍民眾可享受花博卡其他優惠功能。

申請回到交通局

花博卡原「1日免費及第2次以後半價入園優惠」停止適用，台中市交通局長葉昭甫表示，台中市民280萬人，已約有150萬人申請消費卡，占台中市民人數一半，目前市民仍可以到各區公所申請。

葉昭甫指出，因有區公所反應業務繁重，加上申請人潮減少，未來花博卡申請將研議移回交通局本部及市民服務中心，至於持有花博卡的市民，仍可儲值於園區及各地消費使用，並可持續享有花博卡優惠。

其他優惠 繼續享受

葉昭甫表示，花博開幕兩個月，入園人數已近320萬人，尤其台中市民看花博免費從今年元旦實施後，市民免費無限次入園，參觀人數激增，鼓勵多利用非假日前往，由於接下來是農曆春節假期，出遊走春的民眾更多，將是交通疏運的重大考驗，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具。

葉昭甫指出，遊客在園區停留時間大約2小時，加上逛其他園區，需5、6個小時，中間用餐消費，購買飲料及紀念品，帶動園區及周遭店家的商機。

開放台中市民免費看花博，是市長盧秀燕選舉重要政見之一，上任後政見化為政策，市府交通局、觀旅局與農業局等相關局處，元旦4天連假因應新措施上路，全部上緊發條。

(中國時報)

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