龍崎三劍客盼黃偉哲擋施工

2019年01月03日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

前台南市代理市長李孟諺卸任前核發水保施工許可給歐欣公司，範圍高達41公頃，「龍崎三劍客」台南市議員許又仁、牛埔里長陳泰祥與前里長陳永和等人，2日要求新科市長黃偉哲即刻停工重新評估適法性。黃則回應指出，市府會盡一切方法，阻止掩埋場開發。

要求先停工再定奪

許又仁說，他與牛埔里前後任里長一路反對世界級景觀牛埔里設置事業廢棄物掩埋場，並因此組成「三劍客」，不惜流血抗爭也要阻擋該案進行，也希望曾公開承諾在民意不同意下絕不動工的行政院長賴清德及台南市長黃偉哲都能信守諾言，不要說話不算話。

陳永和指出，他曾問過李孟諺，卸職前一天核准該水土保持開發案時，有否告知新市長黃偉哲，並與黃討論呢？但李說沒有。他認為，此事不僅程序不對，竟還核發全區41公頃的水土保持，導致黃偉哲在不明狀況下行文中央要求此一開發案不展延，猶如將黃當孩童看待。他要求此案先停工，讓黃了解全案並清楚職權所在再定奪。

陳泰祥表示，賴清德及黃偉哲都曾公開說尊重民意，在民意不同意之前不會動工，希望這些有權利的官員要說話算話，否則將會官逼民反。

許又仁還說，該處的白堊景觀是台灣資源，希望黃偉哲能行文退輔會要求開放，讓167古道能通行，也能讓全台民眾深入觀賞這難得一見的美景。尤其，該處還有豐富的生態，更是淺移式的活斷層，不該設置有毒的事業廢棄物掩埋場。

黃強調個人反對

黃偉哲強調，對於龍崎掩埋場始終抱持個人反對、但尊重專業及程序的態度；也就是說，反對設置龍崎掩埋場，但該走的程序、該尊重的專業意見也會兼顧完備。身為市長要依法行政，該走的程序還是要完成，不可能不顧法律一意孤行，如此不是解決問題，反而是衍生更多問題。

黃偉哲認為，此案經法院認證，主責單位為經濟部，他上任後簽署第一份公文，發函給該部要求停止展延；在地方政府權限內也組成聯合稽查小組持續監督，只有此計畫不再展延，才能從根本中止興建。

(中國時報)