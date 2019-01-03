韓國瑜首場市政會議 陽光興利

高雄市長韓國瑜2日上午首度主持市政會議，強調施政一定要讓市民有感。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

新年開工！高雄市長韓國瑜2日上午主持上任後第1場市政會議，市府一級主管、各行政區區長全部到齊，會議持續約1個小時；韓國瑜會後接受媒體訪問強調，「陽光快樂、為民興利」是未來高雄市政府團隊內建的精神，要讓市民很有感。

緊張 自嘲大姑娘進洞房

韓國瑜說，主持第一次市政會議，主要工作是和主管們見面，聊聊施政理念，告訴他們高雄市未來將往那個方向走，「我也會誠實告訴團隊成員我的優缺點，讓大家跟我合作時，先了解我的個性。」

「大姑娘進洞房，頭一遭！」韓國瑜說，心情有點緊張、新鮮、好奇、陌生，不過慢慢磨合，局長、處長、區長們很專業，針對林園區、大寮區簡報討論，氣氛很棒，未來一定會越來越好。

他再三強調，高市府未來團隊一定要非常快樂陽光，99％要為市民興利，讓市民有感，這是市府團隊內建的精神。

韓國瑜首度主持的市政會議編號第404次，早上9點不到，市府各局處首長、各行政區長已等在四維行政中心10樓會議室內，韓國瑜到場後，先和大家說聲新年快樂，並主持新任環保局長袁中新宣誓就職儀式，接著請媒體離場，開始內部會議討論。

觀光大使 會洽詢五月天

而稍早韓國瑜被媒體堵訪時，提及觀光大使元月由白冰冰出任、二月預計由陳文茜，引發網友不同評價；韓國瑜強調，大家願意來幫忙都很好，至於網友提的五月天等年輕人熟悉的偶像，觀光局之後都可以去接洽看看。

(中國時報)

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