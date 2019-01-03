何志偉酸 對的時間要做對的事

民進黨立委補選參選人何志偉2日前往士林葫蘆堵市場拜票，獲得攤商熱烈歡迎。（吳堂靖攝）

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中國時報
／台北報導

北市立委補選進入倒數，柯綠參選人頻頻過招，繼先前看板爭議，代表「柯家軍」的陳思宇父親陳建銘再開炮，他在臉書指出，「根據2014年監察院選舉經費申報，申報為0元，比日本的黃金傳說，更讓人嘖嘖稱奇」暗指代表民進黨參選的何志偉申報不實，對此，何志偉昨表示，將找律師出面說明。

民進黨立委補選參選人何志偉2日前往士林葫蘆堵市場拜票，獲得民眾熱烈歡迎，不過談到對手陳思宇父親、北市議員陳建銘再度出招，昨在臉書暗指何2014年選舉經費申報0元，「造就0元選舉傳奇」，更諷刺「比日本的黃金傳說，更讓人嘖嘖稱奇」，對此，何難得板起臉孔，嚴正反擊。

何志偉表示，珍惜珍貴的媒體資源，相關議題已多次說明，有必要的話，將委請律師出面一一澄清，媒體追問是否不排除提告？何志偉僅稱，「這就由律師回應」。

至於北市跨年晚會開場直播電競比賽，引發民眾不滿，何志偉表示，過去他也支持過幾場電競活動的規畫，電競是未來非常指標性的產業，也是台灣的強項，值得支持，但也暗酸「不過對的時間要做對的事、對的人要放在對的位置」。

媒體也問陳思宇相信對手只花這麼少經費選議員嗎？陳說，選民心裡都有一把尺，相信大家會自由評斷、看得很清楚。

(中國時報)

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