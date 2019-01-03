春節近了 勞檢處加強安檢

2019年01月03日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

農曆年即將來臨，桃園市勞動檢查處考量到趕工、歲修等臨時性及動態性作業增加，相對提升危害風險，稽查將「加強力道」，啟動勞動安全春安檢查，針對工廠、新建工地、倉儲業、臨時修繕工程等檢查，督促各單位落實防災。

勞檢處表示，過年前部分行業工作量會較大，如食品廠趕著歲修，或者年前搶完工等，因此啟動專案，將以加強力道的方式檢查，也希望勞工加強警覺，雇主也要強化安全管理，讓勞工能平安全家過年。

勞檢處也說，升格後分階段執行原本勞動部負責的勞檢，目前已經實施第2階段由勞檢處負責，將針對工廠及新建工地進行檢查，也會加強倉儲業工作場所檢查。另外如臨時修繕工程，如廣告招牌、屋頂等，也會不定期檢查。

勞檢處表示，勞檢只是最後的防線，勞工工作安全需要雇主關心，此次專案將加強歲休人員、機具進場管制，並嚴格管制動火許可、用電安全、局限空間作業。廠房、屋頂翻修則要注意高處開口及踩空墜落的危險預防。營建工程則要預防墜落、感電、倒塌、崩塌、被撞及物體飛落等。

另外如動力機械、傳導裝置、搬運等捲夾點安全，將針對安全作業標準、維修保養停止運轉、上鎖等是否符合規定。吊掛、屋頂、外牆清洗等臨時、短暫性的墜落、物體飛落被撞、感電及中毒災害等預防等也將是重點。勞檢處又說，也將會加強檢查輪班、夜間工作、長時間工作是否符合相關規定。

(中國時報)